Hamit Altıntop: 'Karşılık almak gurur verici'

Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, EURO 2032'ye Türkiye ile İtalya'nın ev sahipliği yapacak olması hakkında açıklamalarda bulundu.



Hamit Altıntop yaptığı açıklamada, "Euro2032'ye İtalya ile birlikte futbolu seven iki ülke olarak ev sahipliği yapacağımızı öğrenmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi. Mutlu ve gururlu olduklarını belirten Altıntop, "Euro 2024 heyecanı yaşadığımız bugünlerde Euro 2032'ye İtalya ile birlikte futbolu seven iki ülke olarak ev sahipliği yapacağımızı öğrenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülke olarak futbola, spora yaptığımız yatırımların ve katkıların karşılığını almak çok gurur verici. 2032 Avrupa Şampiyonası ev sahipliği haberinin şimdiden genç futbolcu kardeşlerimizin hayallerini süslemeye başladığına eminim. Hepimize motivasyon olan bu güzel haber için emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.



