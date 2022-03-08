Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Türkiye'de Kadın Futbolu ve Gelişimi" konulu söyleşilerden oluşan bir etkinlik düzenledi.



Riva'da gerçekleştirilen etkinliğe TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, sponsor firmaların yetkilileri ve çok sayıda kadın futbolcu katıldı.



Burada açıklamada bulunan Necla Güngör Kıragası, çok kıymetli bir gün içinde olduklarını söyledi.



Kadınlar gününün bir güne evrilmemesi gerektiğinin altını çizen Kıragası, "Kadınlarla ilgili bu kadar insan önünde konuşmak çok derece kıymetli. Kadınların yapamayacağı bir şey yok. Kimsenin gölgesine ya da korumasına muhtaç olmadan istediğimiz hayatı yaşamayı arzuluyorum." ifadelerini kullandı.



Türkiye Futbol Federasyonu başkanı ve yöneticileriyle 2 sene önce bir araya gelerek strateji ortaya koymaları gerektiğini konuştuklarını aktaran Kıragası, şöyle devam etti:



"Emekleme dönemindeyiz ama kadın futbolunu geliştirmeli, kadınlara bu fırsatı sağlamalıyız dedik. Kız çocuklarıyla futbol topunu nasıl buluşturabiliriz dedik. Şu anda da emeklemeden yürümeye geçtik. Bilinir olmayı geçti bu iş, yaygınlaşmaya başladı. Süper Lig kulüplerimiz bu işin içine girmeye başladı. En büyük hedefimiz Türkiye'de kadın futbolunu yaygınlaştırmak."



Hamit Altıntop ise sözlerine dünya kadınlar gününü kutlayarak başladı.



Bir arada olmanın önemine değinen Altıntop, "Ben annemle ve 3 ablamla büyüdüm. Her gün her an onlara önem vermeye çalışıyoruz. Tarihimizde kadınlarımızın değeri, hikayesi çok önemli. Özellikle sporcu arkadaşlarımızın hangi şartlarda buralarda olduğunu biliyoruz. Biz karamsar olmak istemiyoruz. Çözüm odaklı çalışmak istiyoruz." diye konuştu.



Kadın futbolcuların gelişme şartlarının daha iyi olması gerektiğini kabul ettiklerini dile getiren Altıntop, şunları aktardı:



"Gerçekler üzücü olabiliyor ama bizim için bu bir fırsat. Kadın futboluna ilgi çok arttı, bu bizi çok memnun ediyor. Kadınımıza ne kadar değer verdiğimizi gösteriyor. Gerçekler biraz farklı, kadın futbol şu an amatör ruh. Amatör ruhta gönüllülük vardır. Biz profesyonelleşmek istiyoruz. A milliler profesyonel takımlarla oynuyor. Oradaki olumsuz sonuçlar kimseyi yanıltmasın. Biz daha yolun başındayız. Kadın futboluyla ilgili daha bilgi sahibi olmamız lazım. Sadece sporcu olarak değil özel hayatlarında da yanında olmak gerekiyor. Bunun bizim sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum."



Söyleşi, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.



