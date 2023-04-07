Hamit Altıntop: "Gençleri futbolun merkezine koymamız gerekir"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hamit Altıntop: 'Gençleri futbolun merkezine koymamız gerekir'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Nisan 2023 15:43
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, gençlerin merkeze konularak futbolda gelişimin sağlanabileceğini söyledi.

Altınordu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup futbol turnuvasını takip etmek için İzmir'de bulunan Altıntop, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Her zaman söylediğimiz gibi antrenörleri ve genç futbolcu kardeşlerimizi futbolun merkezine koymamız gerekir. Ve onların etrafında dönmemiz lazım. Onların maddi ve manevi yanında olmamız gerekir." dedi.

Geleceğin yeteneklerine sahip çıktığı için Altınordu Kulübüne de teşekkür eden Altıntop, turnuvaya katılan genç oyuncuların futbolun geleceği olduğunu dile getirdi.

Genç futbolcuların eğitiminin de çok önemli olduğunu vurgulayan Altıntop, "Sağlıklı şekilde rekabetçi ortamı sağlanmamız gerekir. O konuda çalışmalarımızı yapıyoruz. Bugünkü olay da onun en iyi örneğidir." diye konuştu.

Turnuvaya katılan genç oyuncuların yoğun ilgi gösterdiği Hamit Altıntop, çocukların formalarını imzalayıp fotoğraf çektirdi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery