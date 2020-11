Hamit Altıntop: 'Futbolcularımız eleştiriye açık olsunlar'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Takım'ın daha iyi yerlere geleceğine inandığını söyledi.



TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimine katılan Altıntop, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Milli takımın FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükselmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Altıntop, "UEFA Uluslar Ligi'nde grubumuzda birinci olabilirdik maalesef dördüncü olduk ve C Ligi'ne düştük. İnşallah ilerleyen süreçte bu olmaz. Şenol hocamızla ve bu takımla daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyorum." dedi.



A Milli Takım'ın elde ettiği başarıların ardından beklentilerin yükseldiğini vurgulayan Altıntop, "Dördüncü olmak bizi de şaşırttı. Karamsarlığa gerek yok. Hocamızı en iyi şekilde desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Şenol Güneş'in hedefinin de Dünya Şampiyonası olduğunu anlatan Altıntop, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Avrupa Şampiyonası'na katılmamız, Uluslar Ligi'nde önemler maçlar oynamamız, dostluk maçlarında Almanya ve Hırvatistan karşısında dönem dönem iyi performans göstermemiz olumlu şeyler. Olumsuz konuları da iyi analiz edip yolumuzda ilerlemek istiyoruz. Dünya Şampiyonası'na grup lideri katılabiliyor. Grup ikincisi play-off oynayacak. Bu da ayrı bir zorluk getirecektir. Hedefimiz 2022'de Katar'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda yer almak. Onun için çalışıyoruz."



"Sistemi koruyabilmemiz önemli"



Salgın süreciyle ilgili bir soru üzerine Altıntop, "3-4 ay içinde bunun geçeceğine inanıyorum. Anormal bir durum yaşanıyor. Bu süreçte her türlü kararı desteklemek lazım. Futbolun devam etmesi, sistemi koruyabilmemiz önemli. Kulüplerin hangi şartlarda oynadıklarının farkındayız. Hayat devam ediyor. Tedbiri alarak en iyisini yapmaya çalışmamız lazım. Futbol sadece saha içinde değil, saha dışında da birleştirici." şeklinde konuştu.



İnsanların bu zor dönemde de takımlarını takip ettiğine dikkati çeken Altıntop, "Bunun kıymetini bilmek lazım. Hakkını da vermek gerekiyor. TFF olarak futbolun kültürünü artırmaya çalışıyoruz. Güzel hikayeler çıkarmak için işimizi gönülden yapıyoruz. Eksiklerimiz varsa bunları da ilerleyen zamanlarda azaltmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Avrupa kulüplerinde kariyerlerini sürdüren Türk oyuncuları da heyecanla ve keyifle takip ettiklerini belirten Altıntop, "Bu kardeşlerimle her zaman iletişim halindeyiz ve onları destekliyoruz. Onları daha fazla iyi takımlarda görmek istiyoruz. En önemlisi Şampiyonlar Ligi'nde onları görmek istiyorum. Eleştiriyi de kabul etsinler, onların iyiliğini istiyoruz. TFF'nin ve takımlarımızın iyiliğini istiyoruz. Milletimizin iyiliğini istiyoruz. Olumlu eleştirilere ve önerilere kulaklarını kapatmasınlar." diyerek sözlerini tamamladı.