Hamit Altıntop: ''Evet Kuntz sorgulandı, biz de sorguladık''

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Letonya ve Galler maçlarından galibiyetle ayrılacaklarına inandıklarını söyledi.



Milli takımın Letonya'nın başkenti Riga'ya gelişi sırasında havalimanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hamit Altıntop, "Dört gündür arkadaşlarla beraberiz, verimli bir dört gün oldu. İki gecemiz var, sonra maça çıkacağız. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Her maç zor. Letonya fizik anlamında, hava toplarında iyi bir takım ama biz burada futbolumuzu oynamaya çalışacağız. Olayın ciddiyetinin farkındayız. Hedef Almanya 2024 ve maçlar azalıyor." dedi.



Milli takımın teknik direktörü Stefan Kuntz ve ekibi ile birlikte 20 aydır birlikte olduklarını aktaran Altıntop, "Ekiple 20 aydır beraberiz, inişli-çıkışlı bir süreç oldu ama doğru yolda olduğumuza inanıyoruz. Bu çok önemli. Devrim yapmak istiyorsanız bu inişler çıkışlar gayet doğaldır. Bu yolda doğru analizi yapıp, düzeltmeler yapmanız gerekir. Bunun üstünde duruyoruz. İnancımız tam, biz inanıyoruz ki bu A Milli Takım istediğimiz performansı sahaya yansıtabilirse belki de tarihin en önemli milli takımlarından biri olabilir. Arkadaşlarla dün akşamki toplantımızda bunun detaylarını konuştuk ve yolumuza devam ediyoruz. İnanıyorum ki iki maç sonunda iyi bir tablo ortaya çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.



"Evet Kuntz sorgulandı, bizler de her şeyi sorguladık"



Hamit Altıntop, "Kuntz'un morali nasıl?" sorusuna ise, şu yanıtı verdi:



"Morali gayet iyi. Evet Kuntz sorgulandı, bizler de her şeyi sorguladık. Çünkü bu ciddi hedefimizde her taşı çevirdik, kendimizi de sorguladık. İnsanların bunu bilmesi gerekir. Çünkü burada bir ülkeyi temsil ediyoruz. Kardeşlerimizi doğru yöne yönelttiğimize inanıyoruz, doğru da beslememiz gerekiyor. Çalışmalarımız çok yoğun. Zor olduğunu biliyoruz ama Kuntz'un keyfi yerinde. Son idmanları sizler de takip ettiniz, enerji yüksek, hedefe kilitlendik. Umarım bunu sahaya yansıtabiliriz. İyi bir performans gösterirsek Letonya ve Galler maçlarında gülen taraf biz olacağız."



Altıntop, Enes Ünal ve Cenk Tosun'un sakatlıklarının hatırlatılması üzerine ise, "Tabii ki Cenk Tosun'un tecrübesi, Enes'in son iki yıldaki inanılmaz performansı görmemezlikten gelinemez. Bugün maalesef Çağlar da kadrodan çıktı ama kardeşlerimiz bunu telafi edecek güçte. Onlara yüzde yüz inanıyoruz. Bu konuda diğer oyunculara fırsatlar oluşuyor. Onlar da bu fırsatları değerlendirecektir." şeklinde konuştu.



"Tek takımımız var, bu takıma sahip çıkmamız gerek." diyen Hamit Altıntop, şunları söyledi:



"Eleştiriler illaki olacaktır, bu seviyede kaçınılmaz, bunun da farkındayız. Ama bu eleştirileri iki maçtan sonra yaparlarsa mutlu oluruz. Herkes bunun bilincinde, farkında olsun, biz burada sorumluluktan kaçmıyoruz, ne sorumluluk gerekiyorsa bunu da alırız. Böyle olaya yaklaşıyoruz. Varımızı, yoğumuzu bu kardeşlerimizin bayrağımızı daha yükseklerde dalgalandırması için desteklemeye çalışıyoruz."



Son olarak İstanbul'un ev sahipliği yaptığı ve Manchester City'nin Inter'i 1-0 mağlup ederek kupaya uzandığı Şampiyonlar Ligi finalini de değerlendiren Altıntop, "Çok önemli bir organizasyondu, başarıyla tamamladığımıza inanıyoruz. Yenikapı'da büyük bir festival alanı vardı. Misafirlerimizin transferleri ve güvenliğinde hiçbir sorun olmadı. Maç kalite anlamında istediğimiz gibi olmasa da Türkiye'miz, federasyonumuz misafirperverliğini en üst seviyeye çıkardı. Bu da bizi gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.





