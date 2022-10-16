Hamit Altıntop'a flaş sözler; 'Haddini bil'

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetici Hamit Altıntop ve A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz için çarpıcı açıklamalarda bulundu.



"HADDİNİ BİLSİN"



Hamit Altıntop'un EURO2024 kura çekimi sonrası yaptığı açıklamalara sert bir eleştiri getiren Toroğlu, "Hamit Altıntop haddini bilsin! Kimse onu zorla oraya getirmedi isterse gidebilir. Hatta hocasını da alıp gidebilir. Türkiye'de olduklarını hatırlasınlar, burası Almanya değil." ifadelerini kullandı.



HAMİT ALTINTOP NE DEMİŞTİ?



Son olarak EURO 2024 Elemeleri kura çekimi sonrası konuşan Hamit Altıntop, şu ifadeleri kullanmıştı;



"PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜĞÜMÜZ VAR"



"Burada (Almanya, Kura çekimi) yer almamız, ilgi görmemiz, Avrupa Şampiyonası'nın Almanya'da olması... Bizim için önemli. Burada çok insanımız var. Burada bayrağımızı yükselttiler, her alanda başarılı oldular. 2006'da Dünya Şampiyonası'na katılamadık. Bu kuradan sonra psikolojik üstünlüğümüz var gibi görünüyor. Türkiye bir futbol ülkesi. Çok önemli kulüplerimiz var. Umarım burada yer alırız."



"TARİHTE BÖYLE MAÇLAR VAR"



"Uluslar Ligi'nde hedefe ulaştık. Son iki maç talihsizlikler oldu. Tarihte böyle maçlarımız oldu. Ayağa kalkmasını biliyoruz. Hedeflerimiz yüksek. Türk insanının başaracaklarını biliyoruz. Ana hedefimiz, her turnuvaya katılmak."



"HIRVATİSTAN MAÇINDAN SONRA OLMADI!"



"2008'deki Hırvatistan maçından sonra bir türlü istediğimiz hedeflere ulaşamadık. İnşallah gelecekte sürpriz sonuçlar hiç olmaz. O sonuçlar iyi de olsa, bizim işimiz değişmeyecekti. Çalışma azmimiz değişmeyecekti. Belki de öyle olması, anlamayan arkadaşları da silkelemiştir. Biz iyi bir takımız, umarım hedeflerimize ulaşırız. 2008'de Hırvatistan'ı elemiştik. Hırvatistan o günden sonra da başarılı oldu. Biz ise o günden bu yana istediğimiz hedefleri yakalayamadık. Bazı ülkelerden bazı şeyleri örnek alabiliriz."









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ