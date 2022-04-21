Hamilton ve Serena Williams'tan Chelsea için 24 milyon euro!

Chelsea'yi satın almak için Lewis Hamilton ve Serena Williams da devrede. İngiliz basınına yansıyan haberde, iki ismin Martin Broughton'un teklifine destek verdikleri ve toplam 24 milyon euro'luk yatırım yapacakları kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Hamilton ve Serena Williams'tan Chelsea için 24 milyon euro!
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21 Nisan 2022 17:10
Roman Abramovich'e uygulanan yaptırımların ardından satışa çıkarılan Chelsea için Lewis Hamilton ve Serena Williams da devreye girdi.

TOPLAM 24 MİLYON EURO

Sky Sports'ta yer alan habere göre iki isim de, Chelsea'yi satın almak isteyen Martin Broughton'un teklifine dahil oldu. Haberde Formula 1 pilotu Hamilton'un ve 23 Grand Slam kazanan dünya eski bir numarası Williams'ın Broughton öncülüğünde yapılacak teklife 12'şer milyon euro'luk destek verecekleri ifade edildi.

"TEKLİFE DAHİL OLDUĞU DOĞRU"

Chelsea'nin yaklaşık 3 milyar euro'ya satılmasının beklendiği vurgulanırken, Hamilton'un sözcüsü ise, "Lewis'in Broughton'un teklifine dahil olduğunu doğrulabiliriz ama medyada çıkan rakamlar doğru değil" ifadelerini kullandı.

3 TEKLİF VAR

Chelsea için toplamda 3 teklif var. Martin Broughton ile Sebastian Coe ikilisi öncülüğünde grup, Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) ekiplerinden Chicago Cubs'un sahibi Ricketts ailesi ve İngiliz emlak yatırımcısı Nick Candy liderliğindeki konsorsiyum.

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