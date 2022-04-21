Hamilton ve Serena Williams'tan Chelsea için 24 milyon euro!

Roman Abramovich'e uygulanan yaptırımların ardından satışa çıkarılan Chelsea için Lewis Hamilton ve Serena Williams da devreye girdi.



TOPLAM 24 MİLYON EURO



Sky Sports'ta yer alan habere göre iki isim de, Chelsea'yi satın almak isteyen Martin Broughton'un teklifine dahil oldu. Haberde Formula 1 pilotu Hamilton'un ve 23 Grand Slam kazanan dünya eski bir numarası Williams'ın Broughton öncülüğünde yapılacak teklife 12'şer milyon euro'luk destek verecekleri ifade edildi.



"TEKLİFE DAHİL OLDUĞU DOĞRU"



Chelsea'nin yaklaşık 3 milyar euro'ya satılmasının beklendiği vurgulanırken, Hamilton'un sözcüsü ise, "Lewis'in Broughton'un teklifine dahil olduğunu doğrulabiliriz ama medyada çıkan rakamlar doğru değil" ifadelerini kullandı.



3 TEKLİF VAR



Chelsea için toplamda 3 teklif var. Martin Broughton ile Sebastian Coe ikilisi öncülüğünde grup, Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) ekiplerinden Chicago Cubs'un sahibi Ricketts ailesi ve İngiliz emlak yatırımcısı Nick Candy liderliğindeki konsorsiyum.





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