Hamilton Türkiye Grand Prix'sinde 10 sıra grid cezası alacak



Bu hafta sonu yapılacak yarış öncesinde yeni bir motora ihtiyacı olup olmayacağı sorulduğunda Hamilton, "Şu anda gerçekten yorum yapamam, bilmiyorum" dedi.

Hamilton, "Motorların bu sabah geldiğini bile sanmıyorum" diye ekledi. Birkaç ekip, Meksika'daki bir önceki turdan yüklerin varışında gecikmeler yaşadı.



Hamilton, "Bildiğim kadarıyla şu anda motorlarım iyi durumda," diye devam etti Hamilton. "Ama belli ki daha sonra öğreneceğim. Daha mühendislik bile yapmadık." diye sözlerine ekledi.





, Mercedes'in güç ünitesinin bir kısmını tekrar değiştireceği söylentileri üzerine Sao Paulo Grand Prix'sinde ceza alıp almayacağını henüz bilmediğini söyledi.Sao Paulo Grand Prix'sinde Max Verstappen'in 19 puan gerisinde giren dünya şampiyonu, maksimum güç ünitesi parçaları tahsisini çoktan aştı. Türkiye'de dördüncü bir içten yanmalı motor alan Hamilton, 10 sıra grid cezası aldı.