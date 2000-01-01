Hamilton: "Kobe, herhalde en çok korktuğum oyuncuydu"

Eski Detroit Pistons guardı Rip Hamilton, korktuğu tek oyuncunun Los Angeles Lakers'ın merhum ikonu Kobe Bryant olduğunu söyledi.



Hamilton, CBS Sports HQ'ya katıldı ve CBS Sports'a göre NBA tarihindeki en iyi 15 oyuncuyu tartıştı.



Hamilton, 10. sıraya yerleştirilen Bryant'ın sırasının çok düşük olduğunu ve bunun saygısızca olduğunu belirtti. Rip, Lakers'a karşı her oynayışında Kobe'den "gizliden gizliye" korkuğunu itiraf etti:



"Kendisi muhtemelen - ve Raja muhtemelen bunu kanıtlayabilir - 14 yıllık NBA kariyerimde maça girdiğimde gizliden gizliye korktuğum tek adamdı. Bunun nedeni, Kobe, oyunun ilk dakikası başladığından itibaren sizi öldürmeye çalışacak türdeki bir oyuncuydu, son an gelene kadar. İlk çeyrekte 10-12 sayıya ulaşmasına izin veremezdiniz, çünkü size karşı 50 atmaya çalışacaktı. Bir maçta 81 sayı atmışlığı var, muhtemelen oyunun gördüğü en eksiksiz oyunculardan biriydi."



Hamilton ve Kobe Bryant, ligdeki zamanlarında birçok klasik düello yapmışlardı. En popüler olanlardan biri de Pistons ve Lakers arasındaki 2004 NBA Finalleriydi.



