Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Hamilton: "Kobe, herhalde en çok korktuğum oyuncuydu"

Eski Detroit Pistons guardı Rip Hamilton, korktuğu tek oyuncunun Los Angeles Lakers'ın merhum ikonu Kobe Bryant olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Detroit Pistons guardı Rip Hamilton, korktuğu tek oyuncunun Los Angeles Lakers'ın merhum ikonu Kobe Bryant olduğunu söyledi.

Hamilton, CBS Sports HQ'ya katıldı ve CBS Sports'a göre NBA tarihindeki en iyi 15 oyuncuyu tartıştı.

Hamilton, 10. sıraya yerleştirilen Bryant'ın sırasının çok düşük olduğunu ve bunun saygısızca olduğunu belirtti. Rip, Lakers'a karşı her oynayışında Kobe'den "gizliden gizliye" korkuğunu itiraf etti:

"Kendisi muhtemelen - ve Raja muhtemelen bunu kanıtlayabilir - 14 yıllık NBA kariyerimde maça girdiğimde gizliden gizliye korktuğum tek adamdı. Bunun nedeni, Kobe, oyunun ilk dakikası başladığından itibaren sizi öldürmeye çalışacak türdeki bir oyuncuydu, son an gelene kadar. İlk çeyrekte 10-12 sayıya ulaşmasına izin veremezdiniz, çünkü size karşı 50 atmaya çalışacaktı. Bir maçta 81 sayı atmışlığı var, muhtemelen oyunun gördüğü en eksiksiz oyunculardan biriydi."

Hamilton ve Kobe Bryant, ligdeki zamanlarında birçok klasik düello yapmışlardı. En popüler olanlardan biri de Pistons ve Lakers arasındaki 2004 NBA Finalleriydi.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal