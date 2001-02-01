Hamilton: "Jordan'la oynamak, hayatımın en güzel tecrübesiydi!"

Washington Wizards'ın eski guardı Rip Hamilton, Michael Jordan ile aynı takımda oynamanın "hayatındaki en güzel tecrübe" olduğunu söyledi.



2001-02 sezonunda Wizards'ta forma giyerken Jordan ile takım arkadaşı olan Hamilton, Heavy.com'dan Brian Mazique ile yaptığı röportajda MJ ile oynama deneyimine duyduğu minnettarlığı dile getirdi:



"Basketbol sahasında... bizzat GOAT'tan bir şeyler öğrenme fırsatı bulmak ve kendisinin sizin gibi iki numarada oynuyor olması, hayatımdaki en güzel tecrübeydi.



Her gün kendisinden bir şeyler öğrenme fırsatı bulmuştum. Orta mesafe şutumu gerçek anlamda doğrulayan adamlardan biriydi.



Antrenmanda bir gün onunla çalışırken, onu savunuyordum ve potaya doğru giderken topu iki kez sertçe yere vurup bir anda şuta kalkarak, 'Rip, oyununa bunu ekle ve üstünde sürekli çalış. Basketbolda savunması en zor hareket bu.' demişti."



"SADECE TEK BİR OLUMSUZ ETKİSİ VARDI!"



Hamilton ayrıca, Jordan'ın Wizards'a uzun yıllar olumsuz etkisi olduğuna dair iddialar için de şunu söyledi:



"İnsanlar olumsuz etki yaptığından falan bahsediyorlar. Söyleyebileceğim tek olumsuz etki, onu hayal kırıklığına uğratmak istememenizdi. GOAT ile oynuyorsunuz ve size pas verdiğinde şutunuz girsin istiyorsunuz.



MJ ile olan tüm deneyimim harikaydı. Ona karşı oynama ve ayrıca onunla Washington'da oynama fırsatı bulduğum için çok şanslıyım."



Wizards, 2002 sezonunu 37-45'lik derece ile tamamlamıştı.



