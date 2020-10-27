Hamilton, Formula 1'de tarih yazıyor

- "100 yarış zaferine de ulaşacağından eminim"

- Birçok istatistikte Schumacher'i geçti

- Sıradaki hedef şampiyonluk sayısı

- İlk şampiyonluk 2008'de

Pilotlar Lewis Hamilton Michael Schumacher Katıldığı yarış 262 306 Pole pozisyonu 97 68 Pole pozisyonunda yarış kazanma 56 40 Dünya şampiyonluğu 6 7 Katıldığı sezon 14 19 Kazandığı yarış 92 91 Podyum 161 155 İkincilik 40 43 Üçüncülük 29 21

Büyük Britanyalı pilot, elde ettiği başarılar ve kırdığı rekorlarla Formula 1 Dünya Şampiyonası'na damga vurmaya devam ediyor.Son olarak şampiyonanın 12. yarışı Portekiz Grand Prix'sinde kariyerinin 92. yarış birinciliğini elde eden 35 yaşındaki Hamilton, şampiyonanın efsane Alman sürücüsü Michael Schumacher'i geçerek F1 tarihinin en fazla yarış kazanan pilotu unvanının yeni sahibi konumuna geldi.Formula 1'de 1990'lar ile 2000'lerin ilk yarısında elde ettiği başarılarla organizasyonun dünya çapında tanınırlığına büyük katkı sağlayan Schumacher'in ardından bayrağı devralan Hamilton'ın bu tarihi başarısı, organizasyondaki önemli rakipleri tarafından da takdirle karşılandı.Kariyerinde 4 dünya ve 53 yarış şampiyonluğu bulunan Ferrari'nin Alman pilotu, "" ifadelerini kullandı.F1'in son nesildeki başarılı pilotları arasında yer alan Red Bull'un Hollandalı sürücüsüise "" değerlendirmesinde bulundu.Mercedes'ten takım arkadaşıise Hamilton'ın inanılmaz bir başarıya imza attığını vurgulayarak "" şeklinde konuştu.Formula 1'de Ferrari takımıyla adını organizasyonun efsaneleri arasına adını yazdıran Schumacher ile Mercedes takımıyla büyük başarılar kazanan Hamilton'ın istatistikleri arasında da büyük benzerlikler bulunuyor.Son yıllarda Mercedes'in diğer takımlara oranla daha hızlı bir araca sahip olmasının avantajını iyi kullanan Hamilton, birkaç önemli istatistikte Schumacher'in önüne geçmeyi başardı.En çok pole pozisyonu elde eden pilotlar sıralamasında Schumacher'in açık ara önünde yer alan Lewis Hamilton ilk sırada başladığı yarışların 56'sından zaferle ayrılırken, Schumacher ise aynı başarıyı 40 kez tekrarladı.Hamilton, bu sezon elde ettiği derecelerin ardından en çok podyuma çıkan pilotlar sıralamasında da Schumacher'i geride bırakmayı başardı.Büyük Britanyalı Hamilton'ın sıradaki hedefi, 1950 yılından bu yana düzenlenen Formula 1'de Schumacher'in 7 kezle (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 ve 2004) elinde tuttuğu en çok şampiyonluk elde eden pilot rekorunu egale etmek.Pilotlar klasmanında en yakın rakibi Mercedes'ten takım arkadaşı Finlandiyalı Valtteri Bottas'ın 77 puan önünde yer alan Hamilton, büyük bir şanssızlık yaşamayarak bu sezonu da zirvede tamamlaması halinde kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşacak ve Schumacher'i bu alanda da yakalayacak.Profesyonel kariyerine 2001'de başlayan Lewis Hamilton, 2002'de Formula Renault 2, 2005'te Formula 3 ve 2006'da ise GP2 serisinde şampiyonluklar elde etti. 2007'de McLaren takımıyla anlaşan Hamilton, sezonun ilk mücadelesi Avustralya Grand Prix'sinde kürsünün 3. basamağında yer aldı. Büyük Britanyalı sürücü, şampiyonadaki ilk zaferine ise 2007'deki Kanada Grand Prix'sinde ulaştı. Hamilton, Formula 1'deki ilk sezonunda üst üste 9 kez podyumda yer alan ilk çaylak pilot olarak da kayıtlara geçti.Formula 1'deki ilk şampiyonluğuna 2008'de McLaren takımında imza atan Büyük Britanyalı sürücü, Mercedes'e 2013 yılında transferinin ardından kariyerinde yeniden çıkışa geçti. Hamilton, Mercedes ile 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019 sezonlarında adını zirveye yazdırdı.Hamilton ile Schumacher arasındaki rekabette, bazı istatistikler şöyle:

Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, elde ettiği başarılar ve kırdığı rekorlarla Formula 1 Dünya Şampiyonası'na damga vurmaya devam ediyor.





Son olarak şampiyonanın 12. yarışı Portekiz Grand Prix'sinde kariyerinin 92. yarış birinciliğini elde eden 35 yaşındaki Hamilton, şampiyonanın efsane Alman sürücüsü Michael Schumacher'i geçerek F1 tarihinin en fazla yarış kazanan pilotu unvanının yeni sahibi konumuna geldi.





Formula 1'de 1990'lar ile 2000'lerin ilk yarısında elde ettiği başarılarla organizasyonun dünya çapında tanınırlığına büyük katkı sağlayan Schumacher'in ardından bayrağı devralan Hamilton'ın bu tarihi başarısı, organizasyondaki önemli rakipleri tarafından da takdirle karşılandı.











- "100 yarış zaferine de ulaşacağından eminim"











Kariyerinde 4 dünya ve 53 yarış şampiyonluğu bulunan Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel, "Onun adına sevindim. Elde ettiği her zaferi hak ederek kazandı. 100 yarış zaferine de ulaşacağından eminim. Başarıları tüm övgülere değer." ifadelerini kullandı.





F1'in son nesildeki başarılı pilotları arasında yer alan Red Bull'un Hollandalı sürücüsü Max Verstappen ise "Hamilton'ın ne kadar hızlı olduğunu herkes biliyor. Onu güçlü kılan en önemli özelliği, istikrarını bozmaması ve çok nadir hata yapması. Bu nedenle bu istatistiklere bu kadar çabuk ulaşabildi. Gerçekten çok etkileyici." değerlendirmesinde bulundu.





Mercedes'ten takım arkadaşı Valtteri Bottas ise Hamilton'ın inanılmaz bir başarıya imza attığını vurgulayarak "Şapkalar öne. Saygıyı fazlasıyla hak ediyor." şeklinde konuştu.











- Birçok istatistikte Schumacher'i geçti











Formula 1'de Ferrari takımıyla adını organizasyonun efsaneleri arasına adını yazdıran Schumacher ile Mercedes takımıyla büyük başarılar kazanan Hamilton'ın istatistikleri arasında da büyük benzerlikler bulunuyor.





Son yıllarda Mercedes'in diğer takımlara oranla daha hızlı bir araca sahip olmasının avantajını iyi kullanan Hamilton, birkaç önemli istatistikte Schumacher'in önüne geçmeyi başardı.





En çok pole pozisyonu elde eden pilotlar sıralamasında Schumacher'in açık ara önünde yer alan Lewis Hamilton ilk sırada başladığı yarışların 56'sından zaferle ayrılırken, Schumacher ise aynı başarıyı 40 kez tekrarladı.





Hamilton, bu sezon elde ettiği derecelerin ardından en çok podyuma çıkan pilotlar sıralamasında da Schumacher'i geride bırakmayı başardı.











- Sıradaki hedef şampiyonluk sayısı











Büyük Britanyalı Hamilton'ın sıradaki hedefi, 1950 yılından bu yana düzenlenen Formula 1'de Schumacher'in 7 kezle (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 ve 2004) elinde tuttuğu en çok şampiyonluk elde eden pilot rekorunu egale etmek.





Pilotlar klasmanında en yakın rakibi Mercedes'ten takım arkadaşı Finlandiyalı Valtteri Bottas'ın 77 puan önünde yer alan Hamilton, büyük bir şanssızlık yaşamayarak bu sezonu da zirvede tamamlaması halinde kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşacak ve Schumacher'i bu alanda da yakalayacak.











- İlk şampiyonluk 2008'de











Profesyonel kariyerine 2001'de başlayan Lewis Hamilton, 2002'de Formula Renault 2, 2005'te Formula 3 ve 2006'da ise GP2 serisinde şampiyonluklar elde etti. 2007'de McLaren takımıyla anlaşan Hamilton, sezonun ilk mücadelesi Avustralya Grand Prix'sinde kürsünün 3. basamağında yer aldı. Büyük Britanyalı sürücü, şampiyonadaki ilk zaferine ise 2007'deki Kanada Grand Prix'sinde ulaştı. Hamilton, Formula 1'deki ilk sezonunda üst üste 9 kez podyumda yer alan ilk çaylak pilot olarak da kayıtlara geçti.





Formula 1'deki ilk şampiyonluğuna 2008'de McLaren takımında imza atan Büyük Britanyalı sürücü, Mercedes'e 2013 yılında transferinin ardından kariyerinde yeniden çıkışa geçti. Hamilton, Mercedes ile 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019 sezonlarında adını zirveye yazdırdı.





Hamilton ile Schumacher arasındaki rekabette, bazı istatistikler şöyle:











Pilotlar Lewis Hamilton Michael Schumacher Katıldığı yarış 262 306 Pole pozisyonu 97 68 Pole pozisyonunda yarış kazanma 56 40 Dünya şampiyonluğu 6 7 Katıldığı sezon 14 19 Kazandığı yarış 92 91 Podyum 161 155 İkincilik 40 43 Üçüncülük 29 21

















