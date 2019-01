Hamilemiyim? Hamile olduğumu nasıl anlarım? Hamilelik belirtileri nelerdir?

Hamilelik belirtilerini merak edenler haberimizden tüm detaylara rahatlıkla ulaşabilir. Vatandaşlar, gebelik testinin nasıl yapıldığını da Google'da araştırıyor. İşte tüm detaylar ve daha fazlasıyla sizlerleyiz.Hamilelik belirtileri kadınlarda genellikle bulantı, yorgunluk, artmış vajinal akıntı veya göğüslerde gerginlik hissi olarak kendini gösterir. Ayrıca, meme başının renginde koyulaşma ve adet kanamasının gecikmesi de en yaygın görülen belirtiler arasındadır. Hamilelik belirtileri her anne adayında farklılık göstermekle birlikte, en yaygın olanları şunlardır;GÖĞÜSLERDE HASSASLAŞMA VE AĞRI: Hassas ve ağrılı göğüsler, göğüs uçlarınızın renginin koyulaşması ve hatta göğsünüzün üstündeki damarların daha belirgin bir hal alması hamile olduğunuzun ilk belirtilerinden biri olabilir.MİDE BULANTISI VE KUSMA: Hamilelik sürecinde en yaygın görülen belirtilerden biri de bulantı hissidir. Bu belirti 6. haftadan itibaren kendini göstermeye başlar. Özellikle sabahları uyandığınızda midenizin bulandığını hissediyorsanız ve hatta kusma gibi durumlarla karşı karşıya kalıyorsanız hamile olma olasılığınız yüksektir. Bunun nedeni vücutta değişen hormon salgılamalarıdır.DUYGUSAL DEĞİŞİKLİKLER: Gebeliğin ilk anlarından itibaren hormonlarda değişiklikler söz konusu olduğu için, gebelerde duygusal değişiklikler görülmesi çok normaldir. Aşırı hassasiyet, kolaylıkla ağlayabilme, sinirlenme gibi belirtiler hamilelik belirtileri olabilir.BAŞ DÖNMESİ: Gebeliğin ilk haftalarında karşılan en yaygın belirtilerden biri de baş dönmesidir. Gebelikte baş dönmesi yaşanmasının nedeni ise rahmin yaptığı baskı sonucu yeterli miktarda kan pompalamamasıdır.AŞ ERME: Özellikle gebeliğin ilk 3 ayında en yaygın görülen özelliklerden biridir. Ancak her gebe kadın aş erme belirtisini yaşamaz. Ortalama 3-4 aylık gebelik var ise, aş ermeler başlayabilir. Bu hamilelik belirtisi çok sürmeden sonlanır.UFAK KANAMALAR: En kesin gebelik belirtilerinden biri de budur. Halk arasında "üstüne görme" olarak nitelendirilen bu durum normal adet kanaması gibi olmaz. Daha çok kendini "ufak lekelenmeler" şeklinde gösterir.KRAMPLAR: Regl dönemlerinde yaşadığınız krampların benzerini yaşıyor olmanız da hamilelik belirtisi olabilir. Çünkü rahminiz kendini bebeğe hazırlarken genişler ve bu tür kramplar ortaya çıkabilir.SIK SIK TUVALETE ÇIKMA: Sık sık tuvalete gitme ihtiyacı da gebeliğin belirtileri arasındadır. Çünkü hamileyken vücudunuz ekstra sıvılar üretir, bu da mesanenizin normalden fazla çalışmasına neden olur. Ayrıca, idrarınızın rengi koyu veya koyu sarı ise bu da gebeliğe işarettir.NEFES DARLIĞI: Hamileliğin belirtilerinden bir diğeri, nefes darlığıdır. Çünkü rahminizde büyümekte olan cenin oksijene ihtiyaç duyar ve bu durum da annenin daha fazla oksijene ihtiyaç duyması anlamına gelir.ŞİŞKİNLİK VE KABIZLIK: Gebelik nedeniyle artan "progesteron" salgısı, sindirim sistemini etkileyerek, kabızlık ve şişkinlik gibi durumlara yol açabilir.KOKULARA KARŞI HASSASİYET: Hamilelik döneminde kokulara ve yemeklere karşı hassasiyet oluşur. Bu nedenle de en ufak bir kokuyu alırsınız ve burnunuz son derece keskinleşir ve normalden daha fazla koku alırsınız.ADET GECİKMESİ: Beklenen adet tarihinizde hala adet görmediyseniz, gebe olma ihtimaliniz çok yüksektir. Ayrıca, normalde olduğundan daha açık renkli bir kanamayla karşılaşıldığında da bu durum gebeliğe işaret ediyor olabilir. Hamileliğin ilk ve en kesin belirtisidir.YORGUNLUK HİSSİ VE HALSİZLİK: Vücutta artan hormon seviyelerinden dolayı, aniden kendinizi aşırı bitkin hissedebilirsiniz. Bu belirti birçok kadın için ilk üç aylık dönem boyunca sürer ve ikinci üç aylık döneme geldiğinde ortadan kaybolmaya başlar.TAT ALMADA FARKLILIK: Her zamankinden daha fazla tat alıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bu da erken hamilelik belirtilerinden biridir. Gebelik döneminde hormonlarda değişiklik yaşandığı için burun koku alma duyusunu en üst seviyede yaşar. Özellikle parfüm ve sigara kokusu gebe bayanların bulantısını arttırabilir.Hamilelik Testi Öncesi 1. Aşama :Eczanelerde farklı markalar adı altında hamilelik testleri satılmaktadır. Ancak eczaneden hamilelik testi alırken, markasının ne olduğunun pek de önemi yoktur.Eğer hangi marka hamilelik testini satın alacağınız konusunda kararsız kaldıysanız, eczacınızın size tavsiye ettiği hamilelik testini satın alabilirsiniz.Hamilelik testi alırken, kutu üzerinde yazan son kullanma tarihinin geçip geçmediğini kontrol edin. Kutuda hiçbir aşınma ve hasar olmadığına ve sağlam olduğuna da emin olun.Hamilelik testini henüz bir hamilelik belirtisi olmadığı erken dönemlerde alan bayanlar; içerisinde iki adet test çubuğu bulunan hamilelik testlerini alabilirler. Bu şekilde, hamilelik testiniz ilk seferde negatif çıktığında, bir hafta sonra ikinci çubuğu deneyebilirsiniz.Bazı uzmanlar, daha işlek caddelerde bulunan ve sürekli müşterisi olan eczanelerden hamilelik testi alınmasını savunmaktalar. Müşterisi bol olan eczanelerde satılan hamilelik testleri, aylarca rafta beklememektedir. Aynı şekilde, birkaç haftadır evinizde bekleyen hamilelik testlerini kullanmanız sizlere yanlış sonuç verebilir. Hamilelik testi saklama talimatlarına uymayarak, sıcak ve rutubete eğilimli bir yerde saklarsanız; bu durum testin sonuçlarını etkileyebilir.Bazı hamilelik testi markaları; hamile olup olmadığını geciken regl döneminin başlarında tespit edebileceklerini iddia ediyorlar. Bu testlerin idrarda yüksek hCG düzeylerini algılayabilecek kadar hassas olabildikleri doğru veya yanlış olsa da; çok erken gebelikte vücut hCG hormonunu yüksek seviyede üretmiş olabilir. Aynı zamanda, bu testlere güvenen bayanlar, hamile oldukları takdirde bile testin negatif çıkması sonucu hayal kırıklığına uğrayabilirler. Testi ilerleyen haftalarda tekrar denemenizde fayda vardır.Eczanelerde satılan ve jenerik marka ismine sahip hamilelik testlerinin çoğu aslında aynı fabrikada ve aynı teknoloji kullanılarak üretilir. Eğer bütçenize uygun bir hamilelik testi aldıysanız, marka kalitesi hakkında endişelenmeyin.Hamilelik Testi Öncesi 2. Aşama: Hamilelik testini, size en doğru sonucu vereceği zamanda alın. Uzmanların çoğu, evde yapılan hamilelik testlerini almadan önce, regl gecikmesinin en az bir Gün daha beklenmesini öneriyorlar.Tahmin ettiğiniz regl tarihinde gecikme varsa, hamile olup olmadığınızı heyecanla öğrenmek isteyebilirsiniz. Hamile kadınlarda hGG seviyeleri hızla yükselmeye başladığından; birkaç gün daha bekleyip, sabırlı olmak, hamilelik testinin size daha doğru sonuç vermesini sağlayacaktır.Rahim içinde döllenmiş yumurta implantları sonrasında kadınlarda hCG hormonu gelişir. Döllenmiş yumurtanın implantasyonu, sperm ve yumurtanın birleşmesinden 6 gün sonra oluşur. Eğer testi regl gecikmesinin ilk gününde alırsanız; hamile olsanız bile vücudunuzda hGG hormonu gelişmeye başlamadığı için negatif sonuç alabilirsiniz.Sabahları, idrarın en yoğun ve hGG seviyesinin en yüksek olduğu süredir. Hamilelik testinizi sabah uyandıktan sonra yaparsanız, daha doğru bir sonuç verebilir.Hamilelik Testi Öncesi 3. Aşama: Satın almış olduğunuz hamilelik testi kutusunun üzerinde yazan talimatları dikkatlice okuyun.Evde yapılan hamilelik testlerinin çoğu, hemen hemen aynı talimatlara sahiptir. Ancak, markalar kutu üzerinde farklı talimatlar da belirtilebilirler ve idrar toplama yöntemi gibi detayları değiştirebilirler.Hamilelik Testi Öncesi 4. Aşama: Sonuca kendinizi hazırlayın. Evde yapılan gebelik testleri, bazen sinir bozucu bir deneyim olabilir ve bu testi uygularken endişeye kapılabilirsiniz.Testi yaparken, arkadaşınız veya eşiniz banyo kapısı önünde sizleri beklerse, test sonrası endişelerinizi onlarla paylaşabilirsiniz. Hamilelik testini yapmadan önce ellerinizi sıcak Su ve sabunla yıkayınız. Test çubuğunu ambalajından dikkatlice çıkarınız.