Hamile kalmamak için ne yapılır? Hamile kalmama yöntemleri

Hamile kalmamak için en risksiz ve etkili korunma yöntemlerini sizler için araştırdık. İstenmeyen hamilelikten kaçınmak için, çoğu kadın, doğum kontrol hapları kullanmaktadır. Bu hapların uzun vadede kötü etkileri olabilir. Doğum kontrol hapı kullanmanızı gerek kalmadan doğum kontrolü için çeşitli doğal yöntemlerde mevcuttur.



Hamile kalmamak içim aile planlamasında modern yöntemleri şöyle sıralayabiliriz:• Doğum kontrol hapı (Oral kontraseptifler)• Rahim içi araç (RIA, spiral )• İğneler (aşı, enjekte edilen hormonlar)• Erkek üreme hücrelerini öldüren fitiller• Kadınların tüplerinin bağlanması• Kondom (prezervatif, kılıf)• Vasektomi (Erkeklerin kanallarının bağlanması)Hamile kalmamak için acil durum koruyucular olarak kabul edilen ertesi gün hapları, en pratik doğum kontrol seçeneklerden biridir ancak düzenli olarak kullanılmaları önerilmez. Ertesi gün hapı, yumurta ve spermin döllenmesini engeller. Ancak korunmasız seksten sonra üç gün içinde alınması gerekir. Ne kadar erken alırsanız o kadar iyidir. Bazı ertesi gün hapları mide bulantısı, yorgunluk ve adet düzensizlikleri gibi olumsuz sonuçlara neden olabilirler. Bu yüzden sizin için hangi ilacın daha etkili olacağı konusunda jinekoloğunuza danışmanız gerekebilir.İstenmeyen gebeliği önlemenin bir yolu da, doktor tarafından rahim içine yerleştirilen bakır aparattır. Bir kere yerleştirildikten sonra on yıl boyunca kullanılabilir. Spermleri uzak tutarak serviks mukus tabakasını da arttırarak hamileliği önlemeye yardımcı olur. Ancak diğer tüm yöntemler gibi, spiral kullanıyorken hamile kalma olasılığınız da %1-2 civarındadır.Doğum kontrol hapları, 21 gün içilip, 1 hafta ara verilen ya da 28 tane içerdiği için ara verilmeksizin kullanılan formlara sahip bir korunma yöntemidir. Östrojen ve progesteron hormonu içerirler ve hormon düzeninizi değiştirerek vücudunuzu hamileliğe elverişsiz hale getirirler. Bu ilaçlar emziren kadınlarda, 35 yaş üzerinde ve bazı hastalıkların varlığında kullanılamazlar. Bu gibi nedenlerle östrojen almaması gereken kadınlar için uygun olan, sadece progesteron içeren ve mini hap da denen doğum kontrol hapları da bulunmaktadır. Yine uygun ilaç ve kullanım şekli için doktorunuza danışmanız en doğrusudur.Aylık ve üç aylık iğneler, ülkemizde ruhsatı olan iki aşı türünü kapsar. Bu aşılardan biri sadece progesteron içeren, 3 ayda bir kas içine uygulanan formdur. Diğeri ise, ayda bir kas içine uygulanan östrojen ve progesteron hormonlarını birlikte içeren formdur. Her ikisinde de, sistemik dolaşıma geçen yüksek dozda hormon gebeliğe uygun ortam oluşmasını çeşitli şekillerde önler.Kadınlarda bir diğer koruyucu yöntem olan tüp ligasyonu ise, kadında tüplerin cerrahi olarak bağlanması işlemidir ve başarısı %99,6'dır. Ancak bu yöntemin geri dönüşü zordur. Sıklıkla laporoskopik olarak gerçekleştirilir. Lokal ya da genel anestezi gerekir. Karında küçük de olsa kesi izi olur ve laporoskopinin cerrahi riskleri (kanama, bağırsak hasarı gibi) söz konusu olabilir.Eğer adetiniz düzenliyse, takvim yöntemi olarak anılan ve adet döngünüzü takip etmenizi gerektiren bu yöntemle de hamilelikten korunmayı deneyebilirsiniz. Normal bir adet döngüsünde adetinizin ilk gününden sonraki 14. günde yumurtlama evresine girdiğiniz varsayılır. Bu sebeple 28 günlük bir adet döngüsünde hamile kalma ihtimalinizin en yüksek olduğu günler 13., 14. ve 15. günlerdir. Bu günlerde korunmasız ilişkiden kaçınarak hamile kalma riskinizi düşürebilirsiniz ancak bu çok sıkı takibi gerektiren ve yine diğer yöntemler gibi, %100 korunma vaat etmeyen bir yöntemdir.