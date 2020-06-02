Hami Mandıralı: 'Sörloth ile oynasam daha çok gol atardı'

Trabzonspor'da forma giydiği dönemlerde ortaya koyduğu futbolla adını unutulmazlar arasına yazdıran Hami Mandıralı'dan, bordo mavililerin golcüsü Alexander Sörloth'a övgü geldi.Haber61 TV'de yayınlanan Futbol Sohbeti programının canlı yayın konuğu olan Mandıralı, Sörloth'u değerlendirirken "" ifadelerini kullandı.Mandıralı kendisinin de iyi ortalar yapan bir futbolcu olduğunu hatırlatarak bordo mavili futbolculara şu tavsiyede bulundu;"Ben şuan oynasaydım Sörloth daha fazla gol atardı. Çok önemli bir silahımız var ama çok az orta atıyoruz. Buradan söylemiş olayım takım arkadaşları, sağdan soldan Sörloth'a daha çok orta atmalı."