Hami Mandıralı: 'Sörloth ile oynasam daha çok gol atardı'

Trabzonspor'da forma giydiği dönemlerde ortaya koyduğu futbolla adını unutulmazlar arasına yazdıran Hami Mandıralı'dan, bordo mavililerin golcüsü Alexander Sörloth'a övgü geldi.
Haber61 TV'de yayınlanan Futbol Sohbeti programının canlı yayın konuğu olan Mandıralı, Sörloth'u değerlendirirken "Enerjisini takıma harcıyor. Rakiple ilgilenmiyor. Bir maçta kırmızı kart gördü, orda bile itmemek için elinden geleni yaptı ama itti. Çok güzel bir adam. Performans olarak goller attıkça da büyüdü değeri de büyüdü. Trabzonspor ne yapıp edip onu almalı elinden kaçırmamalı. Yarın öbür gün çok büyük paralar kazandırabilir. Trabzonspor'un kalan maçlarında da en büyük faktör olarak onu görebiliriz." ifadelerini kullandı.
BEN OLSAM DAHA ÇOK GOL ATARDI
Mandıralı kendisinin de iyi ortalar yapan bir futbolcu olduğunu hatırlatarak bordo mavili futbolculara şu tavsiyede bulundu;
"Ben şuan oynasaydım Sörloth daha fazla gol atardı. Çok önemli bir silahımız var ama çok az orta atıyoruz. Buradan söylemiş olayım takım arkadaşları, sağdan soldan Sörloth'a daha çok orta atmalı."
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Haber61 TV'de yayınlanan Futbol Sohbeti programının canlı yayın konuğu olan Mandıralı, Sörloth'u değerlendirirken "Enerjisini takıma harcıyor. Rakiple ilgilenmiyor. Bir maçta kırmızı kart gördü, orda bile itmemek için elinden geleni yaptı ama itti. Çok güzel bir adam. Performans olarak goller attıkça da büyüdü değeri de büyüdü. Trabzonspor ne yapıp edip onu almalı elinden kaçırmamalı. Yarın öbür gün çok büyük paralar kazandırabilir. Trabzonspor'un kalan maçlarında da en büyük faktör olarak onu görebiliriz." ifadelerini kullandı.
BEN OLSAM DAHA ÇOK GOL ATARDI
Mandıralı kendisinin de iyi ortalar yapan bir futbolcu olduğunu hatırlatarak bordo mavili futbolculara şu tavsiyede bulundu;
"Ben şuan oynasaydım Sörloth daha fazla gol atardı. Çok önemli bir silahımız var ama çok az orta atıyoruz. Buradan söylemiş olayım takım arkadaşları, sağdan soldan Sörloth'a daha çok orta atmalı."
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