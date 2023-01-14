Hamdi Yılmaz: 'Galibiyeti daha çok istedik ama olmadı'

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, "İki takım da bugün arzuluydu, galibiyeti istiyordu. Biz daha çok istiyorduk ama bir puanla sahadan ayrıldık." dedi.



Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, orta saha mücadelesi şeklinde geçen bir karşılaşma oynadıklarını belirtti.



İkinci yarıda penaltı golüyle öne geçtiklerini hatırlatan Yılmaz, "Oyunun geri kalan kısmında skoru korumak istedik ama olmadı. İki takım da bugün arzuluydu, galibiyeti istiyordu. Biz daha çok istiyorduk ama bir puanla sahadan ayrıldık. İlk iki sıranın içerisinde olup bir üst lige çıkmak için var gücümüzle çalışacağız. Futbolculardan son derece memnunum, bundan sonraki maçlarımızda inşallah hatalarımızı telafi ederek ilerleriz." ifadelerini kullandı.





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