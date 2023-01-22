Hamdi Yılmaz: 'Bu galibiyeti hak ettik'

Spor Toto 1. Ligin 21. haftasında Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Ankara Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu belirtti.



Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımı mücadelelerinden dolayı tebrik etti.



Maçın önemine dikkati çeken Yılmaz, "İyi bir zeminde, iyi bir havada çok iyi bir maç oynadığımızı, bu galibiyeti hak edecek bir futbol oynadığımızı düşünüyorum. Futbolcularımı kutluyorum. Rize maçında görmüş olduğumuz eksiklikleri, hafta içerisinde irdeleyip bu hataları gidermeye çalıştık. Burada da hataların oldukça giderildiğini gördük iyi bir futbolla rakibimiz Bodrumspor'dan 3 puan aldığımız için mutluyuz." diye konuştu.









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