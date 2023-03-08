Hamdi Yılmaz: 'Bizim için önemli olan 3 puan'

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Rize'de oynanan mücadelede Erzurum FK''yı 1-0 yenen Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Hamdi Yılmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz, karşılaşmada her iki takımın da üretken olamadığını dile getirdi.



Taraftarların seyir zevki yüksek maç izleyemediğinin altını çizen Yılmaz, "İyi bir maç olduğunu düşünmüyorum. Pozisyon yoktu. Herkes birbirini dener gibi bir müsabaka oldu. Sonunda şanslı bir şekilde rakibe çarpan topun ağlara gitmesiyle gol kazandık. Hedefimize gitmek için gol lazımdı. Şansla da olsa golü bulduk. Bizim için önemli olan 3 puan. 3 puanı aldık. İlk yedi takım içinde olmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.









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