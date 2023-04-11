Hamdi Yılmaz: "Artık puan kaybına tahammülümüz yok"

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye 3-2 yenilen Ankara Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, maçın ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hamdi Yılmaz: 'Artık puan kaybına tahammülümüz yok'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Nisan 2023 17:20
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye 3-2 yenilen Ankara Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, bundan sonraki maçlarda puan kaybına tahammülleri olmadığını belirterek, "İnşallah play-off'un içinde olacağız." dedi.

Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Ankara'da kritik bir müsabakada Göztepe ile karşılaştıklarını dile getirdi.

Göztepe'ye yenilerek sahalarından puansız ayrıldıklarını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"İlk yarı kötü başladık. Gol olduktan sonra ikinci golü yememek için birtakım değişiklikler yaptık. Oyunda sistem değişikliğine gittik. 2-2'yi yakaladıktan sonra tam hücum üstünlüğünü aldığımız bir dönemde üçüncü golü yedik. Play-off şansımızı hala devam ettiriyoruz. Bugün yenmiş olsaydık play-off'ta bir adım öne geçmiş olacaktık. Bundan sonraki maçlarda puan kaybına tahammülümüz yok. İnşallah play-off'un içinde olacağız."

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery