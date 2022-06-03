Hamamcıoğlu'nun hocası Shakhtar'dan!

Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamancıoğlu, Shakhtar Donetsk'ten ayrılan Roberto De Zerbi'yi takımın başına getirmeyi planlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Hamamcıoğlu'nun hocası Shakhtar'dan!
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03 Haziran 2022 11:06
Galatasaray, seçimin bitmesiyle beraber yeni teknik direktörünü de bekliyor.

Dursun Özbek, Okan Buruk isminde yoğunlaşırken, Eşref Hamancıoğlu ise Roberto De Zerbi'yi sarıkırmızılı takımın başına getirmeyi planlıyor.

Bir süre önce Shakhtar Donetsk'ten ayrılan 42 yaşındaki İtalyan çalıştırıcıyla Eşref Hamamcıoğlu'nun el sıkıştığı öğrenildi. 

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