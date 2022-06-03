Hamamcıoğlu'nun hocası Shakhtar'dan!

Galatasaray, seçimin bitmesiyle beraber yeni teknik direktörünü de bekliyor.
Dursun Özbek, Okan Buruk isminde yoğunlaşırken, Eşref Hamancıoğlu ise Roberto De Zerbi'yi sarıkırmızılı takımın başına getirmeyi planlıyor.
Bir süre önce Shakhtar Donetsk'ten ayrılan 42 yaşındaki İtalyan çalıştırıcıyla Eşref Hamamcıoğlu'nun el sıkıştığı öğrenildi.
Dursun Özbek, Okan Buruk isminde yoğunlaşırken, Eşref Hamancıoğlu ise Roberto De Zerbi'yi sarıkırmızılı takımın başına getirmeyi planlıyor.
Bir süre önce Shakhtar Donetsk'ten ayrılan 42 yaşındaki İtalyan çalıştırıcıyla Eşref Hamamcıoğlu'nun el sıkıştığı öğrenildi.