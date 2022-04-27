Hamamcıoğlu'nun ekibi, transfer görüşmelerine başladı!

TEKNİK DİREKTÖRLÜK İÇİN 2 BÜYÜK ADAY

Galatasaray'da başkan adayları bir taraftan seçim hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan gelecek sezon planlamasına başladı. ,Eşref Hamamcıoğlu'nun futbol takımının başına geçireceği Cenk Ergün, sezon sonu boşa çıkacak isimlerle iletişime geçti. Bonservisi elinde olan isimleri kaçırmak istemeyen Hamamcıoğlu yönetimi, göreve gelir gelmez imzaları attırmayı amaçlıyor.ile görüştüğü öğrenildi.Cenk Ergün'ün yabancı ve kalifiye bir teknik adamla çalışmak istediği de öğrenildi. Listede İtalyan efsanesi Claudio Ranieri ile Alman hoca Daniel Farke bulunuyor. 70 yaşındaki Ranieri en son Watford'u, 45 yaşındaki Farke ise Krasnodar'ı çalıştırdı. İki teknik direktör da şu anda boşta bulunuyor.