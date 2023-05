Los Angeles Lakers başantrenörü Darvin Ham, Batı Konferansı finallerinde Denver Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic'i savunma rolünü ilk üstlenecek oyuncunun Anthony Davis olacağını söyledi.



Ham, takımın Jokic'i fiziksel anlamda savunabilecek "birkaç oyuncuya" sahip olduğunu da sözlerine ekledi:



"İşimizi erken yapmak ve onun dengesini bozmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."



Jokic, 2020'de bubble'da oynanan playofflardan bu yana muazzam bir gelişme kaydetmiş, iki MVP ödülü kazanmış ve playoffların ilk iki turunda 30.7 sayı, 12.8 ribaund ve 9.7 asist ortalamaları yakalamıştı.



Lakers'ın beş maçta kazandığı 2020 Batı Konferansı finallerinde Davis, LeBron James ve deneyimli pivotlar Dwight Howard ve JaVale McGee'in 21.8 sayı, 7.2 ribaund ve 5.0 asistte tuttuğu Sırp pivot, seride ortalama 4.6 ile sürekli olarak faul problemine girmişti.



LeBron, bu gece karşı karşıya geleceği Nuggets hakkında şunları söyledi:



"Onlar daha iyi bir takım. Daha deneyimliler. Her maç, her playoff serisi, her karşılaşma, bir takım olarak gelişmeye devam etmenizi sağlar ve onlar da bunu yaptılar. Bu takıma saygımız çok büyük, eşleşmeyi dört gözle bekliyoruz."