AHBAP Derneği'nin kurucusu müzisyen Haluk Levent, Kahramanmaraş depreminin merkez üssü Pazarcık'a yardım götürürken trafik kazası geçirdi.
Ünlü sanatçı ve aktivistin Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve boyun filmi çekildiği, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haluk Levent, kaza sonrası yaptığı açıklamada "Çukurlu yola hızlı giriş yaptık galiba. Özür dileyerek, kemer takmamıştım kafamı 2 kez tavana çarptım. Kaslarda biraz zedelenme var. Çalışabilecek durumdayım. 1 saate kadar işimin başına geçerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyiyim." dedi.
İşte Haluk Levent'in kaza sonrası ilk fotoğrafı:
Ünlü sanatçı ve aktivistin Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve boyun filmi çekildiği, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haluk Levent, kaza sonrası yaptığı açıklamada "Çukurlu yola hızlı giriş yaptık galiba. Özür dileyerek, kemer takmamıştım kafamı 2 kez tavana çarptım. Kaslarda biraz zedelenme var. Çalışabilecek durumdayım. 1 saate kadar işimin başına geçerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyiyim." dedi.
İşte Haluk Levent'in kaza sonrası ilk fotoğrafı:
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