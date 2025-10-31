31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
1-0
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
0-3
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
0-1
31 Ekim
Getafe-Girona
2-1
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
4-3
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
5-2
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
2-1
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
3-1
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
2-0

Halterde ülkemize gümüş madalya!

Milli halterci Aysel Özkan, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 63 kiloda gümüş madalya kazandı.

calendar 31 Ekim 2025 23:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Halterde ülkemize gümüş madalya!
Milli halterci Aysel Özkan, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 63 kiloda Avrupa ikincisi oldu.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Arnavutluk'un Durres kentindeki şampiyonanın 4. gününde milli sporculardan Aysel Özkan, silkmede 120 kiloluk kaldırışıyla altın madalya, toplamda da 216 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazandı. Avrupa ikincisi olan Aysel Özkan, koparmada ise 96 kiloluk kaldırışıyla dördüncü sırada yer aldı.

Organizasyonda 11 altın, 7 gümüş ve 8 bronz kazanan milli sporcuların toplam madalya sayısı 26'ya ulaştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
