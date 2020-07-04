Halterde teknik kurul toplantısı Konya'da yapıldı

Türkiye Halter Federasyonu Teknik Kurulu toplantısı, Konya'da gerçekleştirildi.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre toplantıda 2020 yılındaki etkinlikleri, şampiyona ve kamp programları değerlendirildi.



Toplantıya Federasyon Başkanı Tamer Taşpınar, Başkan Vekili Mevlüt Ataseven, Asbaşkan İlker Özkan, Genel Sekreter Levent Parlar, Teknik Kurul Başkanı Raif Özel ve Kadınlar Teknik Kurul Başkanı Mustafa Doğan'ın yanı sıra diğer üyeler katıldı.



Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen yurt içi ve dışındaki yarışmalar ve kamp programları ele alındı.



