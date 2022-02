Halterde olimpiyatların dışında kalma korkusu yok

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) bazı branşlarla ilgili açıklamasının yanlış anlaşıldığını, olimpiyatlardan çıkarılacakları yönündeki spekülasyonların doğru olmadığını söyledi.



Başkan Ünlü, IOC'nin Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen genel kurulu sonrası Los Angeles 2028'de yer alması planlanan 28 spor branşına ilişkin duyurusunda halterin gösterilmemesini AA muhabirine değerlendirdi.



IOC'nin açıklamasının yanlış yerlere çekildiğini dile getiren Ünlü, "IOC, sadece boks, halter ve modern pentatlonla ilgili bir duyuru yaptı. Olimpiyatlardan çıkarılacaklar diye bir şey söz konusu değil. Orada yanlış bir anlaşılma var." dedi.



Halter, boks ve modern pentatlonla ilgili bir takım sıkıntıların giderilmesinin istendiğini aktaran Ünlü, şöyle devam etti:



"Sadece bazı uyarılarda bulundular. Çünkü bir takım eksiklikler var. Boks ve modern pentatlonda hangi sıkıntılar var bilmiyorum ama bizim halterde dopingle ilgili bir sıkıntı vardı. Artık IOC, 'Dopingden uzak durun, her türlü tedbirinizi alın ve olimpiyatlara devam edin.' diyor. Çünkü 2023'e kadar kısa bir süre tanındı. Geçenlerde başka bir açıklama yapıldı. Halter 2024 ve 2028 olimpiyatlarında aynen devam edecek. IOC'nin açıklaması çok farklı yorumlandı. Daha önce de açıklamanın yanlış anlaşıldığını belirttim. En son Özbekistan'da yapılan Uluslararası Halter Federasyonu Kongresi'ne katıldım ve konu orada da konuşuldu. Hiç kimse tedirgin değil, hiç kimsenin böyle bir öngörüsü yok."



Halter branşının 2024, 2028 ve 2032 olimpiyatlarında mutlaka bulunacağını vurgulayan Ünlü, "Olimpiyatlar dünyanın en büyük spor organizasyonu. Türk halteri için her olimpiyat öncesi master planlar hazırlamanız ve alt yapıyı ona göre geliştirmeniz lazım. Bizim şu anda geçmişten aldığımız deneyimli sporcu arkadaşlarımız var. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda gördüğünüz gibi, oraya iki sporcuyla katıldık ve ikisi de gençti. Yine bizim o iki sporcumuz 2024 Paris Olimpiyatları'nda inşallah madalya kürsüsünde yer alacaklar." değerlendirmesinde bulundu.



"Hedefimiz yeni Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu ve Taner Sağır'lar yetiştirmek" diyen Ünlü, "Asbaşkanım Taner Sağır, genç yaşta olimpiyat şampiyonu olmuş örnek bir sporcuydu. Ona çok görev düşüyor. Sağolsun bir sorumluluk aldı. Altyapının tüm sorumluluğu hemen hemen kendisinde. İnşallah önümüzdeki 2024, 2028 ve 2032'nin de temel taşlarını kuracağız. Temelini sağlam attıktan sonra, üzerine inşa etmek çok kolay olacak diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



- Sağır: "Halter gücü temsil eder"



Türkiye Halter Federasyonu Asbaşkanı ve 2004 Atina Olimpiyat Oyunları şampiyonu eski milli halterci Taner Sağır, "Olimpiyatlara katılabilmek için bazı eksiklerimiz var ve IOC bunların tamamlanmasını istiyor. Yönetim ve icraat anlamında eksiklerin tamamlanması durumunda, bundan sonra sıkıntı olmayacağı belirtiliyor." diye konuştu.



Halterin olimpiyat oyunları dışında kalmasıyla ilgili bir korku yaşamadıklarına dikkati çeken Sağır, "Çünkü olimpiyatların en büyük özelliklerinden biri güçtür. Halter de gücü temsil eder. Dünya üzerinde bu spora milyonlarca gönül vermiş halterci ve gerçek anlamda çok ciddi mücadele etmiş insanlar var. Sıkıntı, problem olabilir. Her branşta bunlar var ama sonuçta en iyi şekilde düzeltmek bizim görevimiz. Biz de yıllardan beri halterin temiz bir spor olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sistem düzgün işlesin, başarılarımız da katlanarak devam etsin diye uğraşıyoruz." şeklinde konuştu.



Türk halterinin özlenen günlerine dönmesi için çalıştıklarını dile getiren Sağır, "Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Altyapının sorumluğu bende. Gençlerimizden çok yetenekli sporcularımız var. Onları en iyi şekilde yetiştireceğiz. Olimpiyatlara yaklaşık 2,5 senelik zamanımız var. Ekstra bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Başaracağımıza inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.





