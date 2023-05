Halterde Kovid-19 salgını sürecinde düşen sporcu sayısı yeniden yükselişe geçti

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde düşen lisanslı sporcu sayısının yeniden yükselişe geçtiğini söyledi.



Talat Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinden tüm branşların etkilendiğini ve lisanslı sporcu sayısında bir düşüş yaşadıklarını belirtti.



Sporcu sayısının 2019 yılında 2 bin 481 olduğunu ifade eden Ünlü, salgının etkisini göstermeye başladığı 2020'de organizasyonların ertelendiğini ve her yıl yenilenmesi gereken lisanslarını yenilemeyen sporcular nedeniyle bu sayının 1865'e kadar düştüğünü dile getirdi.



Ünlü, 2021'de kısmi bir artışla 1922'ye çıkan lisanslı sporcu sayısının halter branşının tekrar toparlandığı 2022'de ise 2 bin 645'e yükseldiğini bildirdi.



Bu toparlanmayı güçlü altyapıyla gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ünlü, bu sayede Erivan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda başarı elde ettiklerini anımsatarak, "6 altın, 10 gümüş ve 6 bronz madalya aldık. Bayanlarımız takım halinde birinci, erkeklerimiz de üçüncü oldu." dedi.



Ünlü, halterin gelecek adına umut veren bir branş olduğuna değinerek, "Bu, altyapıdan gelen çalışmaların meyvelerini toplamaya başladığımızı gösteriyor. Sporcu ve kulüp sayımız ve faaliyet gösteren il sayımız her geçen gün artmakta. Sporcu sayımızın yıl sonuna kadar 3 bin civarında olacağını tahmin ediyorum." diye konuştu.



- "Dünya şampiyonası hazırlıklarımız üst seviyede"



Para halterin de federasyonlarına bağlandığını anlatan Talat Ünlü, şunları kaydetti:



"Daha önce paralimpik halterin bütün müsabakalarında sporcuları bizim antrenörlerimiz çalıştırıyordu, bizim hakemlerimiz müsabakalarını yönetiyordu. Bütün her şeyine hakim olduğumuz için çok zorlanmadık fakat ne kadar da olsa yeni bir branş alıyorsunuz. Onlarla ilgili dünya şampiyonası kampımızı Ankara'da başlattık. Bazı sporcuların kendi illerinde çalışma gibi eğilimleri var ama buna karşıyız çünkü milli takım hazırlığı toplu ve birlikte olursa güçlü olursunuz. O zaman milli takım ruhu kalmaz, bu çok önemli. Dünya şampiyonası hazırlıklarımız hem paralimpikte hem de normal halterde üst seviyede. Verdiğimiz bütün emeklerin karşılığının yanı sıra devletimizin büyük bir katkısı var."



- "Önemli olan 2024 Paris Olimpiyatları'na kotayı alabilmek"



Her iki kulvarda da başarıyı hedeflediklerini dile getiren Talat Ünlü, "Hedefimiz madalyalar kazanmak ama öncelikle 2024 Paris Olimpiyatları'nın kota müsabakası bunlar. Önemli olan 2024 Paris Olimpiyatları'na kotayı alabilmek. Onun akabinde de madalyalar üzerine hedef koyup, bunun üzerine çalışmak lazım." ifadelerini kullandı.



Ünlü, paralimpikte Nazmiye Muslu Muratlı'nın şampiyonluk yaşadığını, Besra Duman'ın üçüncülük elde ettiğini hatırlatarak, "Nazmiye Muslu Muratlı şu anda milli takım kampımızda çalışıyor. Besra'nın bir rahatsızlığı var. Erkeklerde ise Sivaslı olan Abdullah Kayapınar var, o da çok iyi. İnşallah bu arkadaşlarımızdan çok ümitliyim." şeklinde konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ