Halterde altın madalya sevinci!

Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası erkekler 89 kiloda yarışan Hakan Şükrü Kurnaz, koparmada 149 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halterde altın madalya sevinci!
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09 Ekim 2021 20:44
Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nın 5. gününde milli sporcular, 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, erkekler 89 kiloda yarışan Hakan Şükrü Kurnaz koparmada 149 kiloyla altın, silkmede 170 kiloyla bronz madalya kazanırken, toplamda 319 kiloluk derecesiyle dünya üçüncülüğünü elde etti.

Aynı kiloda mücadele diğer milli sporcu Enes Çelik koparmada (148 kilo) gümüş madalya alırken, silkme (170 kilo) ve toplamda (318 kilo) 4. oldu.

Milliler, organizasyonda 6 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 13 madalyaya ulaştı.


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