Ankara'da düzenlenen Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı.



Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Spor Salonu'ndaki şampiyonanın açılış törenine Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, olimpiyat şampiyonu Halil Mutlu, CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Artunç da katıldı.



Şampiyonaya katılan tüm kulüplere ve sporculara başarılar dileyen Ünlü, "Türk halteri yeniden güzel günlerine dönüyor. Bunu yıldız ve genç sporcularımızın başarılarından anlıyoruz. Katıldığımız tüm organizasyonlardan başarıyla dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gençler bizim geleceğimiz ve iyi yoldayız. Takımlarımız Avrupa ve dünya şampiyonalarında zirvede yerlerini alıyorlar." ifadelerini kullandı.



Şampiyona 6 Kasım Pazar günü sona erecek.



