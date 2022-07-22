Halter Milli Takımı, Avrupa şampiyonluğu için form tutuyor

Düzce'de kampa giren Yıldız Kadınlar Halter Milli Takımı, 10-18 Ağustos'ta Polonya'da gerçekleştirilecek 15 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde zirvede olmak için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor.



Çilimli Spor Salonu'nda antrenörler Yasin Aydın, Sıtkı Doğan ve Reyhan Elmalı gözetiminde 1 Temmuz'da başlayan kamp çalışmalarında 12 milli sporcu yer alıyor.



Antrenör Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampta takım halinde güzel sinerji yakaladıklarını, ilk alışma evresini atlattıklarını söyledi.



Yükleme ve bireysel antrenmanlarla çalışmaların sürdüğünü aktaran Aydın, "Güzel hava yakaladık. İnşallah Polonya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde sporcularımızdan şampiyonluk bekliyoruz." dedi.



Halterde kadın sporcuların son dönemlerde başarılı sonuçlar aldıklarını hatırlatan Aydın, "10 yıl öncesine kadar bayan sporcu bulmakta zorlanıyorduk. Çok zorluk çektik, çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık. Nuray Levent'i olimpiyatlara yolladık. Buse İlhan, Avrupa'da derece yaptı. Bayanlarda güzel ivme yakaladık, milli takım seviyesinde iyi sporcularımız var. Olimpiyatlara gidebilecek şu anda bu takım içerisinde sporcularımız var." diye konuştu.



Antrenör Doğan: "Türk halteri eskiye göre daha iyi"



Antrenör Sıtkı Doğan ise ailelerin kız çocuklarının halterle ilgilenmesini önceden çok benimsemediğini fakat son yıllarda bu önyargıların ortadan kalktığını anlattı.



Düzce'de kamp yapan sporcuların büyük bölümünün dünya ve Avrupa şampiyonu olduğunu aktaran Doğan, "Artık ailelerin de bakış açısı değişiyor. Bayanlarda da bu spor daha avantajlı. Genel olarak şu anda Türk halteri eskiye göre daha iyi, daha da iyi olacağını düşünüyorum. Federasyon yetkililerimiz bu konuyla alakalı iyi çalışmalar yapıyorlar." ifadelerini kullandı.



Polonya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde şampiyonluğu hedeflediklerini vurgulayan Doğan, "12 kişilik kadromuz var. 10 kişi yarışacak. 10 kişiden şu anda 8'inde madalya görüyoruz, daha da iyi olabilir. Ortalama başarı seviyemiz güzel." değerlendirmesinde bulundu.



Son yıllarda kadın halterinde de iyiye gittiklerine dikkati çeken Doğan, "Yunanistan'da düzenlenen organizasyonda da büyükler veya gençlerde bayan sporcularımız hep ön plana çıkmaya başladı. Bayanlarda şu anda eskiye göre 3 adım öndeyiz. Daha da iyi olacak bunu öngörüyoruz. Buradaki sporcular arasında dünya şampiyonu, 2'ncisi veya 3'üncüsü olan sporcularımız var. Bu arkadaşlarımızın Avrupa Şampiyonası'nda daha iyi başarılar alacaklarını düşünüyoruz. Avrupa'da başarımız daha da yüksek. Sporcularımız bilinçliler. Şu anda ileriyi düşünüyorlar. Aldıkları başarının üzerine nasıl daha da çok koyabilirim diyorlar. Buradaki 12 sporcudan en az 6'sının olimpiyatları göreceğini düşünüyorum." diye konuştu.





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