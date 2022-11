Halter Federasyonu iddialı; 'Yeni Naim'ler için zaman lazım'

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, alt yapıdan yetişen sporcuların umut vadettiğini belirterek, 2024 Paris ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda bunun meyvelerini alacaklarını belirtti.



Başkan Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ve dünya halterinin unutulmaz ismi Naim Süleymanoğlu'nun anısına Ankara'nın Pursaklar ilçesinde "Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası"nı güzel bir şekilde düzenlediklerini belirtti.



Ünlü, "Üç kez olimpiyat şampiyonu olmuş, sayısız rekorlar kırmış, bunların ötesinde üç milyon soydaşımızın sesi soluğu, Time dergisine kapak olmuş, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda konuşmuş büyük bir sporcu. Türk milletinin hafızasında her zaman yer almış bir büyük deha Naim Süleymanoğlu. Onu unutamayız." diye konuştu.



Uluslararası Halter Federasyonu Başkanı Mohammed Hasan Jalood Alshammari'nin Pursaklar'da gerçekleştirilen turnuvanın organizasyonunu çok beğendiğini aktaran Ünlü, şöyle konuştu:



"Pursaklar Belediyesi sponsorluğunda Naim Süleymanoğlu'na yakışır vaziyette çok güzel bir turnuva oldu. Sayın Alshammari'nin, 'Bir dünya ya da Avrupa Şampiyonası olsaydı, ancak bu kadar güzel yapılabilirdi.' demesi çok güzel bir şey. Yıllardır uluslararası turnuvalara gidip geldiğim için biliyorum, bir ilçe spor salonunda böylesine güzel organizasyonu başarıyla yapmak her babayiğidin harcı değil. Pursaklar Belediye Başkanı'mıza ve çalışanlarına, Pursaklar halkına teşekkür ediyorum."



Kolombiya'da 5-16 Aralık'ta düzenlenecek Büyükler Dünya Şampiyonası'nın çok önemli olduğunu vurgulayan Ünlü, "Yeni Naim'ler, Halil Mutlu'lar ve Taner Sağır'lar yetiştirmek için de zamana ihtiyacımız var. Belki yeni bir Naim, yeni bir Halil yetiştiremeyiz ama onlar gibi Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluk kürsüsüne çıkacak, olimpiyatlarda madalya alacak sporcular yetiştirebiliriz. Çünkü altyapımız gerçekten güçlü bir şekilde geliyor. Antrenörlerimizin bilinçli ve disiplinli programlarıyla birlikte sporcularımız da tabii birçok şeyi daha iyi kavradılar." ifadelerini kullandı.



"2024 Paris için tabii ki madalya umudum var"



"Benim sporcularımın yüzü gülüyorsa, 'Demek ki ilerleyen zamanda daha güzel neticeler gelecek.' diye düşünüyorum" açıklamasında bulunan Başkan Ünlü, şunları kaydetti:



"Öncelikle bizim 2024 Paris Olimpiyatları için öngörümüz, çok sayıda sporcuyma kota alabilmek. Şimdi eskiye nazaran kota mücadeleleri çok daha çetin oldu. Biliyorsunuz olimpiyatlarda sporcularımızın sıklet sayısı azaldı. Kadınlarda ve erkeklerde 5'er tane sıklet var ve sporcu sayısı 60'a düştü. Her sıklette maksimum 12'şer kişi yarışabilir. Ayrıca her sıklette o ülkeden sadece bir sporcu yarışabilir, ikinci bir kişi yarışamaz. Bu da kota mücadelelerini zorlaştırdı. Kota almak o yüzden eskisi kadar kolay değil. Biz önce kotamızı alacağız, daha sonra da madalya programımızı yapacağız."



Olimpiyat madalyası kazanabileceklerine olan inancını dile getiren Ünlü, "Elbette umutluyuz çünkü 2020 Tokyo'da da madalya alabilirdik ama olmadı. Özellikle 2024 Paris için tabii ki madalya umudum var ancak 2028 Los Angeles Olimpiyatları için çok daha güzel şeyler söylemek mümkün." değerlendirmesinde bulundu.



Sağır: "Gidişatımız gayet güzel"



Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları sahibi eski milli sporcu olan Türkiye Halter Federasyonu Asbaşkanı Taner Sağır, "Türk halteri adına gidişatımız gayet güzel. Bu sezon Avrupa Şampiyonası'nda 56 madalya almıştık. Arkasından gençlerde de Avrupa'da, dünyada çok madalya kazandık. Tabii bu madalyaların hepsinden ziyade, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkartmamız gerektiğinin farkındayız. Biz de sporcularımızı ona göre çalıştırıyoruz." şeklinde konuştu.



Halterde ülke olimpiyat kotası alma döneminin bittiğini belirten Sağır, "Paris Olimpiyatları için sporcular kendi kotalarını kendileri alacak. Olimpiyatta hedefi olan sporcular, Dünya Şampiyonası'nda ve bundan sonraki şampiyonalarda kendilerini göstermek zorunda. Şu anda olimpiyatlara gitmeyi gerçekten hak edecek 3-4 sporcumuz var. Bu sayıyı artırmak için çalışmalarımız devam ediyor." diyerek sözlerini tamamladı.





