Halter'de 35 madalya birden

Moldova'da düzenlenen organizasyonda milli halterci Zeynep Nur Pehlivan 3 altın madalya, Canan Korçak ise bir altın 2 gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halter'de 35 madalya birden
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08 Temmuz 2023 20:00
Moldova'da düzenlenen 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli halterci Zeynep Nur Pehlivan 3 altın madalya, Canan Korçak ise bir altın 2 gümüş madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kişinev'de düzenlenen organizasyonda kadınlar 76 kiloda milli sporcu Zeynep Nur Pehlivan, koparmada 72 kilo, silkmede 94 kilo ve toplamda 166 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

TOPLAMDA 35 MADALYA

Kadınlar 64 kiloda Canan Korçak ise koparmada 82 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanırken, silkmede 99 kilo, toplamda ise 181 kilo ile 2 gümüş madalya aldı.

Milli sporcuların organizasyondaki madalya sayısı 17 altın, 11 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 35 oldu.

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