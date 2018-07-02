Halo 3'ü PC'de de Oynamanızı Sağlayacak Emülatör!

Günümüzde Xbox ve Playstation gibi konsolların değerini arttırma potansiyeli taşıyan özel oyunların, diğer konsollarla ya da bilgisayarlar ile paylaşılmak istenmemesi son derece anlaşılabilir bir strateji. Ancak günden güne gelişim gösteren emülatörler sayesinde bir oyun, bilgisayarlar için çıkarılmasa dahi bilgisayar sahiplerince oynanabiliyor.Xbox cephesinin markayla özdeşleşmiş oyunlarından Halo da maalesef başka oyun araçlarıyla paylaşılmak istemeyen oyunların başında geliyor. Serinin popüler oyunu Halo 3'ü PC platformuna getirilmemiş olmasına karşın, emülatörler yardımı ile oynamak artık mümkün. Xenia emülatörü yardımı ile PC üstünden de oynanabilir hale gelen optimize Halo 3, ne yazık ki çoğumuzun elinin altında bulunan standart bilgisayarlardan daha fazlasını istiyor.Oyunu 30 FPS gibi taban bir değerde oynamak isteseniz dahi "Intel Xeon e3-1240 V2 3.6 GHz (MB MSI Z77A-G45) işlemciye, 8GB DDR3-1866 MHz RAM'e ve Nvidia GTX 1050 TI ekran kartı" seviyesinde bir bigisayara sahip olmanız gerekiyor. Böyle bir sistemin iste ortalama maliyeti yaklaşık 4.000 TL'ye denk gelirken, bu 4.000 TL karşılığında elde edeceğiniz FPS ise yalnızca 30 rakamından ibaret.