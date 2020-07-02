Halo 3: ODST, Steam'de yayınlandı: İşte Türkiye fiyatı

ABD'li oyun geliştiricisi 343 Industries, popüler birinci şahıs nişancı oyunu Halo 3: ODST'yi, piyasaya çıkışından (22 Eylül 2009) tam 11 yıl sonra (22 Eylül 2020) PC oyuncularının beğenisine sundu.



Master Chief Collection'ın (MCC) bir parçası olan Halo 3: ODST'nin de PC için yayınlanmasıyla birlikte MCC'nin tamamlanması için gereken tek oyun Halo 4 haline geldi. Master Chief Collection'a sahip olanlar hem Halo 3: ODST'ye hem de Halo 4'e ücretsiz olarak sahip olacaklar.





Hem Steam hem de Microsoft Store aracılığı ile satın alabileceğiniz Halo 3: ODST'nin fiyatı ise 14 TL olarak belirlenmiş durumda. Bununla birlikte Halo: The Master Chief Collection'ı Microsoft Store üzerinden 110 TL, Steam üzerinden ise 61 TL karşılığında satın alarak tüm MCC oyunlarına da sahip olabilirsiniz.



Halo 3: ODST'nin küresel pazarda 5 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olduğunu düşünürsek hem Steam hem de Microsoft Store'un başarılı bir yerel fiyatlandırma gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Eğer yeni bir tek oyunculu birinci şahıs nişancı oyunu arıyorsanız Halo 3: ODST'ye bir şans vermenizi tavsiye edebiliriz.



Kaynak: WebTekno.com



