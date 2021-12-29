Haller'den Afrika Kupası için gelen soruya sert cevap!

Ajax forması giyen Fildişi Sahilli oyuncu Sebastien Haller, Afrika Kupası'na gidip gitmeyeceğiyle ilgili gelen soruya ilginç bir cevap verdi.



Telgraf'a konuşan Haller, sorulan bu sorunun Afrika'ya büyük saygızlık olduğunu söyledi.



Haller yaptığı açıklamada, "Kulüpte kalmayı mı yoksa Afrika Kupası'nda oynamayı mı tercih ederim? Bu soru Afrika'ya ne kadar saygısız davrandığınızı gösteriyor. Avrupa'daki bir oyuncuya bu soruyu Avrupa Şampiyonası'ndan önce soruyor musunuz? Elbette Afrika Kupası'nda oynayacağım." ifadelerini kullandı.



Haller, bu sezon Ajax formasıyla çıktığı 24 maçta 22 gol, 6 asist yapma başarısı gösterdi.





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