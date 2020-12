Hall of Fame 2021 sınıfı için uygun adaylar açıklandı!

Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, 2021 sınıfı için uygun adayları açıkladı.



Bu yılki ilk kez adaylar arasında eski NBA yıldızları Paul Pierce ve Michael Cooper, eski WNBA MVP'leri Lauren Jackson ve Yolanda Griffith, şu anki Florida State Üniversitesi koçu Leonard Hamilton, eski WNBA başkanı ve şu anki Büyük Doğu komiseri Val Ackerman ve NBA ve WNBA takımlarına şampiyonluklara koçluk yapmadan önce Loyola Marymount'ta başarı yakalayan Paul Westhead yer alıyor.



Bekletilen adaylar arasında, erkekler tarafında Chauncey Billups, Chris Bosh, Richard Hamilton, Tim Hardaway, Shawn Marion, Ben Wallace ve Chris Webber, kadınlar tarafında ise Swin Cash ve Becky Hammon gibi eski All-Star'lar yer alıyor.



Kısa listedeki tanınmış koçlardan bazıları Rick Adelman, Cotton Fitzsimmons, Bob Huggins, George Karl, Marianne Stanley ve Jay Wright olarak öne çıkıyor. Baylor Üniversitesi kadın takımı koçu Kim Mulkey, 2020'de bir koç olarak sınıfa dahil edildikten sonra, şimdi oyuncu olarak oylamada yer alacak.



Seçilmek için uygun olan katılımcılar arasında spor spikerleri Marv Albert ve Curt Gowdy de yer alıyor. Gowdy, Hall of Fame başkanı olarak görev yapmıştı.



KUKOC YENİDEN ADAY GÖSTERİLDİ



1990'ların sonunda Chicago Bulls hanedanlığına yaptığı katkılarla tanınan eski Hırvat oyuncu Toni Kukoc da, uluslararası komite tarafından yeniden aday gösterildi.



Kuzey Amerika erkek ve kadın komitelerinden katılımcılar, Mart ayında açıklanacak. Kalanlar, önümüzdeki yıl NCAA Final Four'un gerçekleştiği Nisan ayı başlarında açıklanacak. Massachusetts'teki tören önümüzdeki Eylül ayında yapılacak.



Pandemi nedeniyle 2020 Hall of Fame sınıfının başlangıç töreninin de 13-15 Mayıs tarihlerinde 2021'de yapılması planlanıyor.



2020 sınıfında yer alan isimler şu şekilde:



Patrick Baumann



Kobe Bryant



Tim Duncan



Tamika Catchings



Kevin Garnett



Kim Mulkey



Barbara Stevens



Eddie Sutton



Rudy Tomjanovich