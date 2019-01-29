Halkbank'ın rakibi United Volleys

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında 30 Ocak Çarşamba günü Almanya'nın United Volleys ekibini konuk edecek.
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.
Almanya'daki maçta rakibine 3-0 yenilen Halkbank, A Grubu'nda 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.
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TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.
Almanya'daki maçta rakibine 3-0 yenilen Halkbank, A Grubu'nda 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın