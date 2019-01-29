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Halkbank'ın rakibi United Volleys

Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde Halkbank, A Grubu 4. hafta maçında 30 Ocak Çarşamba günü Almanya'nın United Volleys ekibini ağırlayacak

Kaynak: AA
Halkbank'ın rakibi United Volleys
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29 Ocak 2019 10:02
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında 30 Ocak Çarşamba günü Almanya'nın United Volleys ekibini konuk edecek.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.

Almanya'daki maçta rakibine 3-0 yenilen Halkbank, A Grubu'nda 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.

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