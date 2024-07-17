Halkbank, Yunus Emre Tayaz ile sözleşme yeniledi

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Yunus Emre Tayaz'ın sözleşmesini uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Halkbank, Yunus Emre Tayaz ile sözleşme yeniledi
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17 Temmuz 2024 16:13
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Yunus Emre Tayaz'ın sözleşmesini yeniledi.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 2022'den bu yana Halkbank forması giyen milli voleybolcunun sözleşmesinin uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yunus Emre, Halkbank'ta kaldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Kulübün bize tanıdığı imkanların hakkını vermek için elimizden geleni yapacağız. Arkamızda kazanılmış iki kupa var. Bu yıl ünvanlarımızı koruyup Avrupa'da daha da başarılı olarak, Halkbank'ı hak ettiği yerlere taşımak istiyoruz. Bunun yolu da birlik ve çok çalışmaktan geçiyor." ifadelerini kullandı.

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