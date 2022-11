Halkbank, yeni sezonda iddialı; Hedef 3'te 3

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın ABD'li pasörü Micah Ma'a, üç kulvarda da kupaya talip olduklarını belirtti.



Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ma'a, Halkbank'ta işleyiş ve yönetimi çok beğendini, kulüpte uluslararası voleybol için koşulların çok iyi olduğunu vurguladı.



Türkiye'de voleybol seviyesini değerlendiren Ma'a, "Türkiye'de lig Fransa'ya göre çok farklı. Fransa'da bütün takımlar aşağı yukarı aynı seviyede. Oysa, Türkiye'de ön sıralardaki takımlar ile son sıralardaki takımlar arasında uçurum var. Polonya'da yenmesi zor olan çok güçlü takımlar var. Yenebileceğin takım var, yenemeyeceğin takım var. Şampiyonlar Ligi'nde ilk rakibimiz de çok güçlü. Çok heyecanlıyım. Umarım güzel şeyler yaparız." ifadelerini kullandı.



ABD'li pasör, takımın bu sezonki hedefleriyle ilgili ise şunları kaydetti:



"Üç kulvarda da kupa almayı isteriz. İyi bir seviyede olduğumuzu düşünüyorum. Takım üst seviyede yarışacak şekilde kurulmuş. Türkiye'de iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde ise maç maç ilerlemek gerekiyor. Grupta her maçtan alabileceğimiz en fazla puanı hanemize yazdırmalıyız, evimizde oynadığımız maçlarda avantajı iyi kullanmalıyız. Ne kadar az baskı altında oynarsak bizim için o kadar iyi."



Ma'a, güçlü ve zayıf yönlerine ilişkin soruya "Çok iyiyim çünkü her alanda mücadele vermeye her daim hazırım. Maç sonuna kadar oynamaya devam ediyorum. Blokta, defansta da destek olabiliyorum. Zayıf yanım ise deneyim eksikliğim." yanıtını verdi.



Micah Ma'a, Ankara ve görebildiği kadarıyla Türkiye'yi çok beğendiğini, cağ kebabı ve baklavayı çok sevdiğini belirtti.





