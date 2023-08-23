Halkbank Voleybol Takımı transferi açıkladı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak Deniz İvgen'i kadrosunda tuttu.



Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre 1998 doğumlu genç libero, bu yıl da mavi beyazlı takımın formasını giyecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz İvgen, Halkbank'ın geçen sezonki "kaliteli" kadrosunda yer almasının önemli bir tecrübe olduğunu ifade etti.



Takım kadrosunun büyük oranda korunduğunu, istikrar açısından bunun önemli olduğunu vurgulayan Deniz İvgen, "Önemli takviyeler yaptık ama hedeflerimize ulaşmak için daha fazla çalışmalıyız. Bütün hedeflerimize ulaşarak sezonu bitirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



