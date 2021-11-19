Halkbank Voleybol Takımı'nda 'rehavete' yer yok

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Halkbank'ın başantrenörü Taner Atik, "Lige nasıl başladığınız önemli. Üst üste 8 maçı kazanmak çok kıymetli. Ancak asıl önemlisi ligi çok iyi bitirmek. Sezon çok uzun, köprünün altından daha çok sular akacak." dedi.



Atik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı oyuncuların sakatlanmasıyla lige sıkıntılarla başladıklarını söyledi. Sakatlıkların fazla olmasının takımın ritmini etkilediğini belirten Atik, oyuncuların fedakarlıklarıyla bu süreci iyi yönettiklerini dile getirdi.



Atik, 8 hafta boyunca her maça yüksek motivasyonla çıktıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti.



"8 maçın 8'ini de kazanarak bu süreci en iyi şekilde geçtik. Tarihimizde 36 maç üst üste kazandığımız bir lig yaşamıştık. Bu süreç içerisinde lig ve Avrupa kupası maçları da vardı. O sene sadece finalde kaybetmiştik. Bu hayatımda büyük bir tecrübe oldu. Lige nasıl başladığınız önemli. Üst üste 8 maçı kazanmak çok kıymetli. Ancak asıl önemlisi ligi çok iyi bitirmek. Sezon çok uzun, köprünün altından daha çok sular akacak. Her takımın inişli çıkışlı bazı dönemleri olacaktır. Biz olabildiğince bu süreci en iyi şekilde yürütmek istiyoruz. Sezonun sonunda gülen taraf olmayı hedefliyoruz."



"Bursa ekibi özellikle serviste çok etkili bir takım"



Bursa Büyükşehir Belediyespor ile 22 Kasım Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacaklarını anımsatan Atik, şunları kaydetti: "Bursa ekibi özellikle serviste çok etkili bir takım. Voleybolda oyunu ve skoru etkileyen o kadar çok değişken var ki. Maç başlamadan ne olacağını tabii ki bilemiyoruz. Kağıt üstündeki skorlardan ziyade sahadaki skoru daha çok önemsiyorum. Deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor ile oynamak kolay değil. Bizim açımızdan çok önemli bir maç olacak. Ritmi çok yüksek bir takıma karşı oynayacağız. Diğer takımlara karşı hangi ciddiyetle çalıştıysak onlara karşı da aynı ciddiyetle çalışacağız."





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