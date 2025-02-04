Halkbank, TÜRŞAD karşısında zorlanmadı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında Halkbank, konuk ettiği TÜRŞAD'ı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Halkbank, TÜRŞAD karşısında zorlanmadı
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04 Şubat 2025 19:59
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında Halkbank, konuk ettiği TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.   Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İbrahim Ünal, Yıldıray Turan

Halkbank: Kooy, Sercan Yüksel Bıdak, Berk Dilmenler, Hidalgo, Matic, Maa (Volkan Döne, Deniz İvgen, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Sotola, İzzet Ünver, Tuna Uzunkol, Yigit Hamza Aslan, Lagumdzija, Tuna Uzunkol)

TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Enes Atlı, İbrahim Emet, Nikola Gjorgiev, Bojic, Velazquez (Burak Mert, Yusuf Eken, Gjorgi Gjorgiev, Berke Eray Yetkin, Yusuf Diyar Çetin)

Setler: 25-22, 25-22, 25-16

Süre: 79 dakika (29, 26, 24)

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