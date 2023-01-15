Halkbank, TÜRŞAD'ı rahat geçti

Voleybol Efeler Ligi'nin 15. haftasında Halkbank, TÜRŞAD'ı 3-1 yenmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Halkbank, TÜRŞAD'ı rahat geçti
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15 Ocak 2023 20:45
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında lider Halkbank, konuk ettiği TÜRŞAD'ı 3-1 yendi.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Yasin İlhan

Halkbank: Mert Matic, Ma'a, Bruno, Yunus Emre Tayaz, Abdel Aziz, Yiğit Gülmezoğlu (Volkan Döne, Deniz İvgen, Oğuzhan Doğruluk, Doğukan Ulu, Aslan Ekşi)

TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Vukasinovic, Hakan Polat, Bardia, Mika, Cüneyt Dağcı (Ümit Demir, Görkem Sertel, Mert Nevzat Güneş, İzzet Alp Akkuş)

Setler: 25-21, 25-18, 23-25, 32-30

Süre: 123 dakika (24, 27, 29, 43)

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