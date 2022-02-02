Halkbank, Tallinn'e set vermedi!

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Estonya'nın Tallinn Technical University takımı ile karşılaştı.
Mücadeleyi Halkbank 3-0 kazandı.
Bu maçın rövanşı iki kulübün anlaşması gereği Perşembe günü yine Ankara'da oynanacak. Karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak.
Salon: Başkent
Hakemler: Borislav Yordanov (Bulgaristan), Mahmoud Alburdeini (Almanya)
Halkbank: Selçuk Keskin, Bruno, Furkan Aydın, Hernandez, Efe Bayram, Vigrass (Caner Ergül, Volkan Döne, Yiğit Gülmezoğlu)
Tallinn Technical University: Perillus, Keel, Kevin Saar, Üprus, Smidl, Tamme (Lepp, Alari Saar, Kais)
Setler: 25-20, 25-18, 25-17
Süre: 67 dakika (23, 23, 21)
Mücadeleyi Halkbank 3-0 kazandı.
Bu maçın rövanşı iki kulübün anlaşması gereği Perşembe günü yine Ankara'da oynanacak. Karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak.
Salon: Başkent
Hakemler: Borislav Yordanov (Bulgaristan), Mahmoud Alburdeini (Almanya)
Halkbank: Selçuk Keskin, Bruno, Furkan Aydın, Hernandez, Efe Bayram, Vigrass (Caner Ergül, Volkan Döne, Yiğit Gülmezoğlu)
Tallinn Technical University: Perillus, Keel, Kevin Saar, Üprus, Smidl, Tamme (Lepp, Alari Saar, Kais)
Setler: 25-20, 25-18, 25-17
Süre: 67 dakika (23, 23, 21)