Halkbank, Tallinn'e set vermedi!

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Estonya'nın Tallinn Technical University takımını 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Halkbank, Tallinn'e set vermedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Şubat 2022 23:24
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Estonya'nın Tallinn Technical University takımı ile karşılaştı.

Mücadeleyi Halkbank 3-0 kazandı.

Bu maçın rövanşı iki kulübün anlaşması gereği Perşembe günü yine Ankara'da oynanacak. Karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak.

Salon: Başkent

Hakemler: Borislav Yordanov (Bulgaristan), Mahmoud Alburdeini (Almanya)

Halkbank: Selçuk Keskin, Bruno, Furkan Aydın, Hernandez, Efe Bayram, Vigrass (Caner Ergül, Volkan Döne, Yiğit Gülmezoğlu)


Tallinn Technical University: Perillus, Keel, Kevin Saar, Üprus, Smidl, Tamme (Lepp, Alari Saar, Kais)

Setler: 25-20, 25-18, 25-17

Süre: 67 dakika (23, 23, 21)

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.