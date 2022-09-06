Halkbank'ta Yiğit Hamza Aslan, A Takım'da

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank'ta Yiğit Hamza Aslan, A takım kadrosuna alındı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Halkbank, altyapısından yetişen Yiğit Hamza Aslan'ı A takım kadrosuna dahil ederek smaçör mevkisini güçlendirdi.
Alt yaş gruplarındaki tüm milli takımlarda forma giyen genç smaçör, şu ifadeleri kullandı:
"Daha ne isteyebilirim ki! Türkiye'nin en büyük camiasının A takımına katıldım ve rüyalarım gerçek oldu. Türkiye ve dünyanın yıldız oyuncularıyla çalışacak, antrenman yapacağım. Beni yetiştiren, A takım kadrosuna kabul eden antrenörlerime, burada destek olan abilerime çok teşekkür ediyorum. Halkbank camiasına yakışan bir sporcu olmak için elimden geleni yapacağım."
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Halkbank, altyapısından yetişen Yiğit Hamza Aslan'ı A takım kadrosuna dahil ederek smaçör mevkisini güçlendirdi.
Alt yaş gruplarındaki tüm milli takımlarda forma giyen genç smaçör, şu ifadeleri kullandı:
"Daha ne isteyebilirim ki! Türkiye'nin en büyük camiasının A takımına katıldım ve rüyalarım gerçek oldu. Türkiye ve dünyanın yıldız oyuncularıyla çalışacak, antrenman yapacağım. Beni yetiştiren, A takım kadrosuna kabul eden antrenörlerime, burada destek olan abilerime çok teşekkür ediyorum. Halkbank camiasına yakışan bir sporcu olmak için elimden geleni yapacağım."
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