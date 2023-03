Halkbank'ta gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi lideri Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İtalya'nın Cucine Lube Civitanova ekibiyle Ankara'da oynayacağı ilk maça odaklandı.



Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nu ilk sırada bitiren Halkbank, çeyrek finalde İtalya'nın önemli takımlarından Cucine Lube Civitanova'yı elemeye çalışacak.



Eşleşmenin ilk maçında rakibini 7 Mart Salı günü konuk edecek başkent ekibi, İtalya'daki rövanş mücadelesine avantajlı skorla gitmeyi hedefliyor.



Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen smaçör Nicolas Bruno ve pasör Micah Ma'a, güçlü bir takımla karşılaşacaklarına işaret etti.



Takımın ABD'li pasörü Micah Ma'a karşılaşmayla ilgili olarak, "Cucine Lube ile oynayacağımız maçı kesinlikle dört gözle bekliyoruz. Dünyanın en iyi takımlarından biriyle rekabet etmek bizim için harika bir fırsat. Başkent Voleybol Salonu'nun taraftarımızla dolu ve ortamın harika olacağına dair bir his var içimde. Unutulmamalı ki ülke deprem nedeniyle zor günler geçiriyor. Seyircimizle birlikte kazanmak ve bu galibiyeti Türkiye'ye armağan etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Ankara'nın geleneksel giysilerini giyen iki oyuncudan Arjantinli Bruno ise "Güzel bir düello olacak. Ankara'dayız, gücümüzü evimizde göstermek istiyoruz. Turu geçecek takımı belirleyecek maçın ikinci maç olduğunu biliyoruz. Ancak doğru şekilde başlamak ve taraftarımıza ilk maçta galibiyet sunmak için her şeyimizi vereceğiz. Bizi hiçbir yerde yalnız bırakmayan taraftarımızın yine Başkent Voleybol Salonu'nu dolduracağına inanıyoruz. Her şey Halkbank için." ifadelerini kullandı.





