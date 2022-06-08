Halkbank'ta Bozidar Vucicevic ile yollar ayrıldı

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank Spor Kulübü, Sırp voleybolcu Bozidar Vucicevic ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonunda takımımızda görev yapan Bozidar Vucicevic'e katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
Bozidar Vucicevic, Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda pasör çaprazı olarak görev yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonunda takımımızda görev yapan Bozidar Vucicevic'e katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
Bozidar Vucicevic, Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda pasör çaprazı olarak görev yaptı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ