Halkbank'ta Bozidar Vucicevic ile yollar ayrıldı

Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, Bozidar Vucicevic ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halkbank'ta Bozidar Vucicevic ile yollar ayrıldı
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08 Haziran 2022 21:55
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank Spor Kulübü, Sırp voleybolcu Bozidar Vucicevic ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonunda takımımızda görev yapan Bozidar Vucicevic'e katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Bozidar Vucicevic, Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda pasör çaprazı olarak görev yaptı.

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