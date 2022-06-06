Halkbank'ta 7 isimler yollar ayrıldı

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda 7 sporcuyla yollar ayrıldı

Haber; AA
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Halkbank'ta 7 isimler yollar ayrıldı
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06 Haziran 2022 23:02
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank Spor Kulübü, 7 sporcuyla yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, takım kaptanı Selçuk Keskin, Furkan Aydın, Oğuzhan Karasu, Abdullah Çam, Caner Ergül ve Kübalı Fernando Hernandez Ramos ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Kanadalı orta oyuncu Graham Vigrass'ın ise voleybol kariyerine noktaladığı için takımdan ayrıldığına işaret edilen açıklamada, voleybolculara yeni kariyerlerinde başarı dilendi.

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