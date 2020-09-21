Halkbank sezonun ilk deplasmanına Bursa'da çıkacak

AXA Sigorta Erkekler Ligi'nde sezonun ilk 3 maçını kazanan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Halkbank, ilk deplasman maçında 22 Eylül Salı günü Bursa Büyükşehir Belediye ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA
Halkbank sezonun ilk deplasmanına Bursa'da çıkacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Eylül 2020 14:09
Voleybol AXA Sigorta Erkekler Ligi'nde sezonun ilk 3 maçını kazanan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Halkbank, ilk deplasman maçında 22 Eylül Salı günü Bursa Büyükşehir Belediye ile karşılaşacak.

Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen pasör çaprazı Fernando Hernandez, yakaladıkları ivmeyi Bursa'da da sürdürmek istediklerini ifade etti.

İyi bir ekiple karşılaşacaklarını bildiklerini ve tüm hazırlıklarını buna göre yaptıklarını belirten Hernandez, "Oynadığımız tüm maçları unuttuk. Yeni maça odaklandık. Kıymetli kadromuzda oluşan mükemmel hava ile buradan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için