Halkbank set vermeden kazandı!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 25. haftasında Halkbank, deplasmanda Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halkbank set vermeden kazandı!
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09 Nisan 2023 16:22
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 25. haftasında Halkbank, deplasmanda Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Şırnak

Hakemler: Tuncay Kandemir, Furkan Salduz

Cizre Belediyespor: Ekrem Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Winkelmuller, Ivanov, Semih Çelik, Ömer Furkan Dur, ( Kemal Kayhan, Muhammed Ertuğrul, Taha Erden )

Halkbank : Yiğit Gülmezoğlu, Aslan Ekşi, Doğukan Ulu, Yunus Emre Tayaz, Abdel Aziz, Bruno (İvgen, Volkan Döne, Oğuzhan, Mustafa Koç, Ma'a, Serhat Coşkun)

Setler: 20-25, 23-25, 20-25

Süre: 74 dakika (25, 24, 25)

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