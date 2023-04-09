Halkbank set vermeden kazandı!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun 25. haftasında Halkbank, deplasmanda Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Şırnak
Hakemler: Tuncay Kandemir, Furkan Salduz
Cizre Belediyespor: Ekrem Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Winkelmuller, Ivanov, Semih Çelik, Ömer Furkan Dur, ( Kemal Kayhan, Muhammed Ertuğrul, Taha Erden )
Halkbank : Yiğit Gülmezoğlu, Aslan Ekşi, Doğukan Ulu, Yunus Emre Tayaz, Abdel Aziz, Bruno (İvgen, Volkan Döne, Oğuzhan, Mustafa Koç, Ma'a, Serhat Coşkun)
Setler: 20-25, 23-25, 20-25
Süre: 74 dakika (25, 24, 25)
Salon: Şırnak
Hakemler: Tuncay Kandemir, Furkan Salduz
Cizre Belediyespor: Ekrem Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Winkelmuller, Ivanov, Semih Çelik, Ömer Furkan Dur, ( Kemal Kayhan, Muhammed Ertuğrul, Taha Erden )
Halkbank : Yiğit Gülmezoğlu, Aslan Ekşi, Doğukan Ulu, Yunus Emre Tayaz, Abdel Aziz, Bruno (İvgen, Volkan Döne, Oğuzhan, Mustafa Koç, Ma'a, Serhat Coşkun)
Setler: 20-25, 23-25, 20-25
Süre: 74 dakika (25, 24, 25)
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