Halkbank, şampiyonluk öncesi avantajı kaptı!

Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası finalinin ilk maçında Halkbank, konuk ettiği Fransa temsilcisi Narbonne Volley'i 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halkbank, şampiyonluk öncesi avantajı kaptı!
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15 Mart 2022 19:01
Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası finalinin ilk maçında Halkbank, konuk ettiği Fransa temsilcisi Narbonne Volley ile karşılaştı.

Oyuna iyi başlayan Halkbank, file önünde rakibine kolay sayı imkanı tanımadı ve ilk seti 25-20 önde tamamladı.

Oldukça çekişmeli geçen diğer iki seti de 25-22 ve 25-23'lük skorlarla kazanan Halkbank, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

Şampiyonluk için avantajı elde eden taraf olan Halkbank, rövanşı 22 Mart'ta Fransa'da oynayacak.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Nikolaos Fragkakis (Yunanistan), Benone Visan (Romanya)

Halkbank: Vigrass, Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Yiğit Gülmezoğlu (Caner Ergül, Volkan Döne, Aslan Ekşi, Efe Bayram, Abdullah Çam)

Narbonne Volley: Ramos, Rodrigues, Silva, Jouffroy, Uriarte, Bassereau (Durand, Duee, Gabin, Bouguerra, Zerba)

Setler: 25-20, 25-22, 25-23

Süre: 85 dakika (26, 27, 32)

 

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